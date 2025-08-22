Aumentó un 13% la siembra de trigo en Entre Ríos

La siembra de trigo para la campaña 2025/26 en Entre Ríos ha mostrado un crecimiento significativo, alcanzando una superficie estimada de 700.000 hectáreas.

Este dato, publicado por el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), representa un aumento del 13% en comparación con la campaña anterior, sumando unas 83.200 hectáreas adicionales.

Actualmente, el cultivo se encuentra en una etapa que varía entre macollaje y encañazón. El estado general del trigo a nivel provincial es muy favorable, con el 93% del área sembrada en condiciones de «muy buena a buena». Este porcentaje se caracteriza por un adecuado desarrollo de las plantas y una buena sanidad.

Un 7% en condición regular o mala

A pesar del panorama positivo, el 7% restante de la superficie (en condición regular y mala) corresponde a lotes que tuvieron que ser resembrados. La principal causa de este problema fueron los excesos hídricos que afectaron a las zonas antes de la emergencia del cultivo. (Informe Litoral)