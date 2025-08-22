Ago 22

2° Remate Especial de Vientres y la Dinámica de Maquinarias Agrícolas

Anoche, en la Sociedad Rural de María Grande, se presentó oficialmente el 2° Remate Especial de Vientres y la Dinámica de Maquinarias Agrícolas, que se llevarán a cabo los días 20 y 21 de septiembre.
Dos jornadas que reunirán a productores, trabajadores y familias del sector, mostrando lo mejor de nuestra región: calidad genética, innovación tecnológica y el empuje del campo entrerriano.
🤝 Desde nuestro gobierno acompañamos y valoramos estas iniciativas que fortalecen la producción local, generan vínculos y potencian la economía regional.
💛 El 20 y 21 de septiembre, María Grande será nuevamente el punto de encuentro del trabajo, la tradición y el futuro del campo.
👉 Te esperamos para compartir juntos este gran evento.

