Reconocimientos en C A Hasenkamp

El pasado domingo 17 de agosto se llevo a cabo en nuestro club la entrega de reconocimientos a deportistas y colaboradores.

En hockey femenino, se distinguió a las jugadoras por los siguientes logros obtenidos: subcampeonato en la categoría Sub12, subcampeonato en la categoría Sub14, y el campeonato en categoría Sub16, convirtiéndose éstas en tricampeonas quienes han resultado victoriosas en 2023, 2024 y el corriente.

En fútbol, se reconoció la trayectoria de Mario Misere, a quien se le hizo entrega de una camiseta en agradecimiento a su carrera deportiva, un claro referente de esta disciplina en el Paraná Campaña.

Además, expresamos nuestro agradecimiento a Plano Graf de Gabriel Esmedi por la realización de los diplomas, a Estefani Sonido e Iluminación de Javier Estefani por el acompañamiento técnico, y a Omar “Tano” Geminiani por la conducción de esta ceremonia.