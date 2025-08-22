Ago 22

Reconocimientos en C A Hasenkamp

El pasado domingo 17 de agosto se llevo a cabo en nuestro club la entrega de reconocimientos a deportistas y colaboradores.
En hockey femenino, se distinguió a las jugadoras por los siguientes logros obtenidos: subcampeonato en la categoría Sub12, subcampeonato en la categoría Sub14, y el campeonato en categoría Sub16, convirtiéndose éstas en tricampeonas quienes han resultado victoriosas en 2023, 2024 y el corriente.
En fútbol, se reconoció la trayectoria de Mario Misere, a quien se le hizo entrega de una camiseta en agradecimiento a su carrera deportiva, un claro referente de esta disciplina en el Paraná Campaña.
Además, expresamos nuestro agradecimiento a Plano Graf de Gabriel Esmedi por la realización de los diplomas, a Estefani Sonido e Iluminación de Javier Estefani por el acompañamiento técnico, y a Omar “Tano” Geminiani por la conducción de esta ceremonia.
𝑪𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂.
𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑨𝒕𝒍é𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑯𝒂𝒔𝒆𝒏𝒌𝒂𝒎𝒑

