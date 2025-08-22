Cerrito: Visita educativa desde Corrientes

En la jornada de ayer, el Municipio de Cerrito recibió la visita de un grupo de estudiantes y docentes provenientes de la localidad de Perugorría, provincia de Corrientes.
Fueron recibidos por el Presidente Municipal, Lic. Ulises Tomassi, el Secretario de Gobierno, Cr. José Palacios, la coordinadora del Área de Turismo, Malena Aguilar, e integrantes de la Fundación EcoUrbano.
Durante su primera parada en el Municipio, recorrieron las instalaciones, dialogaron con las autoridades y conocieron el trabajo diario junto a los planes ambientales que se llevan adelante. Posteriormente, visitaron la Planta Clasificadora de Residuos, los biodigestores, la Reserva Natural Educativa Montecito de Lovera, la plaza, espacios verdes y el Museo Regional.
Esperamos que hayan disfrutado de su paso por nuestra ciudad y que esta experiencia haya sido enriquecedora para su formación y conocimiento.