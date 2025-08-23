Efemérides: La República de la India llega a la Luna el 23 de Agosto de 2023

El 23 de Agosto de 2023, durante el Gobierno del Primer Ministro de la República de la India Don Narendra Damodardas Modi, “la misión espacial Chandrayaan-3 llegó a la Luna y el país asiático se convirtió en el cuarto en posarse sobre el satélite natural planetario y el primero en hacerlo sobre su parte más meridional, donde los expertos sospechan que podían encontrar hielo.”

Esta sonda, “compuesta por un módulo de aterrizaje y un explorador”, tiene una estructura reforzada, “para corregir los errores que propiciaron que Chandrayaan-2 acabase estrellada contra la superficie lunar, en 2019, mientras intentaba alunizar.”

“Cuarenta han sido los días que ha pasado en el espacio, desde que despegara de la India el 14 de Julio, impulsada por el cohete más potente y pesado del que dispone dicho país, pero no lo suficiente como para evitar que la sonda tuviese que completar varias órbitas a la Tierra, para ganar la velocidad suficiente con la que alcanzar la órbita lunar, a la que ingresó la primera semana de Agosto.” Así “cerraría un capítulo que la propia India abrió en 2008, cuando su primera misión espacial a la Luna, Chandrayaan-1, fue pionera en el descubrimiento de evidencia directa de agua en el satélite.”

Finalmente, la misión “contó con un coste estimado de unos 75 millones de dólares.”

Prof. Damián D. Reggiardo Castro.

Fuente Consultada:

-Diario virtual “Infobae”, noticia del 23 de Agosto de 2023, bajo el subtítulo: “La sonda india Chandrayaan-3 llegó a la Luna y se posó sobre la superficie sin sufrir daños.”