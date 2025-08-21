Ampliación de un convenio para fortalecer la operatoria de créditos habitacionales

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda y la Escribanía Mayor de Gobierno ampliaron el convenio vigente con el objetivo de optimizar la gestión de los créditos individuales correspondientes a la operatoria de vivienda nueva sobre el lote propio en el marco del programa Ahora tu Hogar.

Esta acción implica que a partir de ahora la Escribanía Mayor de Gobierno tendrá su cargo la realización de los mutuos y la constitución de la garantía hipotecaria de cada caso presentado.

Actualmente en esta línea se encuentran en proceso de aprobación alrededor de 160 créditos distribuidos en toda la provincia, con montos de hasta 46.000 UVIs y plazos de devolución máximos de 300 cuotas, lo que permitirá a más familias entrerrianas acceder a una vivienda propia.