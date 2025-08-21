Se abrieron sobres para la construcción de una calzada sumergible sobre Arroyo El Gato en el tramo que va desde la Aldea San Rafael hasta la ruta provincial Nº35, en el departamento Paraná.

Con el objetivo de mejorar la transitabilidad de una del departamento Paraná, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se llevó adelante la apertura de ofertas para llevar adelante la construcción de una calzada sumergible en la zona de Aldea San Rafael.

En la oportunidad se presentaron tres oferentes, Estudio Ingenieria SRL, Paulina Castro Demartin e Hijos SRLy Daniel Baron SA.

El proyecto constará con una sección de escurrimiento compuesta por cuatro conductos rectangulares de dimensiones 1,75 metros de alto por 2,00 metros de ancho, plateas de escurrimiento aguas arriba y aguas abajo, muros de alas en ambas direcciones y losas de accesos.

El objetivo principal de esta obra es que los días de grandes precipitaciones garantizar la funcionabilidad del camino y permitir el tránsito a los propietarios de la zona.

Al respecto, la presidenta de la Comuna de Eigenfeld, Katya Schimpf, se refirió a las futuras tareas y expresó: «Una obra muy esperada que va a significar un cambio cualitativo para la zona, que es altamente productiva y necesaria para el desarrollo de la jurisdicción».

En cuanto a la actividad productiva, Schimpf destacó: «Se destaca la producción de porcinos, grajas avícolas y agrícolas y tambos. Todos estos establecimientos cruzan por esta calzada que es fundamental para acortar distancias para que llegue la producción a la ruta o a los puntos de acopio».

Vale aclarar que durante la ejecución de la obra se asegurará el paso continuo de vehículos mediante la ejecución de un paso provisorio.

El plazo de ejecución de la obra es de cinco meses corridos.

Por último, participaron del encuentro, el director sub Administrador de la DPV, Alfredo Bel, el encargado de la Dirección de Despacho, Silvio Gómez, el coordinar General de la Dirección de Conservación, Alejandro Lui, y el jefe de la Zonal Seguí, Omar Weglin.