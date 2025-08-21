Integrantes del Concejo Juvenil de Ramírez se interiorizaron sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados

Se concretó una nueva visita guiada en el recinto de la Cámara baja con la participación de las cinco escuelas secundarias, públicas y privadas, que funcionan en la localidad de Ramírez: Escuela N°4 Francisco Ramírez, Escuela técnica N° 114 Justo José de Urquiza, Escuela de Jóvenes y Adultos N°2 30 de Octubre, I. D. 176 Madre de Jesús e I.D.129 Jesús de Nazareth.

Los jóvenes estuvieron acompañados por docentes y el viceintendente Carlos Troncoso, quien explicó los objetivos de la visita. “El Concejo Juvenil una instancia anual promovida por el Concejo Deliberante para fomentar la participación ciudadana y la formación cívica de los jóvenes, permitiéndoles involucrarse en la labor legislativa, un programa que ya tiene más de diez años”.

Respecto de la visita a la Cámara Troncoso explicó: “La idea es que los chicos vean de cerca cómo se trabaja en la cocina de lo que luego serán las leyes, ellos ya eligieron sus representantes, concejales titulares y suplentes y próximamente se reúnen para darle ingreso a los proyectos y empezar con el debate”.

Sobre los temas que les interesan a los estudiantes, Troncoso resaltó la diversidad. “Estamos sorprendidos por el interés que tienen los chicos en brindar su mirada y sus aportes para potenciar los lugares que frecuentan, ya que las iniciativas en general abordan problemáticas locales, como mejorar los espacios comunes, pensar alternativas para la vía aeróbica que es muy usada por los habitantes y por los jóvenes en particular, también proyectos que hablan del tránsito o el cuidado del ambiente”.

El viceintendente también resaltó la posibilidad que tiene el concejo juvenil de poder contar con recursos económicos para el posterior desarrollo. “Una vez que analizan y deciden en torno a los proyectos presentados, se define uno y cuentan con un presupuesto para hacerlo realidad, eso es algo que a los chicos les entusiasme mucho” finalizó.