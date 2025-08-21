Perspectivas climáticas, ensayos agrícolas y baja de retenciones: La mirada de Coopar y productores

Dirigentes de la Cooperativa Aranguren compartieron su visión sobre el panorama agrícola y los desafíos de la campaña. Fue luego de la disertación titulada «Análisis y tendencia climática – Campaña 2025/2026» a cargo del climatólogo, Germán Heinzenknecht

Expectativas climáticas: perfiles hídricos alentadores

El presidente de COOPAR, Gonzalo Salgado, se mostró conforme con la charla: “Tenemos una perspectiva normal, salvo algunos pulsos secos entre diciembre y enero. Nos vamos conformes porque no tendremos un fenómeno de Niña o sequía y contamos con buenos perfiles de humedad para encarar la siembra de maíz. Además, lo que se sembró de trigo viene muy bien”.

Ensayos agrícolas: innovación y estabilidad productiva

Salgado destacó la importancia de los ensayos que realiza la cooperativa de manera permanente: “Trabajamos con distintos semilleros y realizamos ensayos en campos de productores, con resultados muy buenos.

Se evalúa el uso de fertilizantes, el impacto de las malezas y de la sequía. Buscamos híbridos de calidad para el maíz comercial, especialmente para avicultores y nuestra propia granja porcina. Además, buscamos estabilidad ante eventuales pulsos secos”.

Experiencias de campo: el aporte de BASF

El Ing. Agr. Julio Maisterrena, de la firma BASF, presentó los resultados de ensayos con híbridos de maíz en distintas zonas: “En Don Cristóbal logramos picos de rendimiento de 11.000 kilos, con un lote bien fertilizado y condiciones óptimas. En Camps, en cambio, hubo menos lluvias al inicio, pero el material logró compensar con doble espiga tras las precipitaciones de octubre. Estos ensayos buscan romper las brechas de rendimiento: de lo que se está obteniendo hoy, se podrían ganar hasta 3.000 kilos más, dependiendo del manejo”.

Retenciones: impacto y desafíos

Salgado también analizó la baja en las retenciones: “La reducción fue una pequeña ayuda, más notoria en soja que en maíz. Para la producción porcina, muy dependiente del maíz, no tuvo gran impacto, aunque mejoró la rentabilidad del agricultor.

El problema para el productor se presenta cuando tenemos devaluaciones bruscas que afectan a la economía diaria.La reducción de retenciones es una buena noticia tanto para agricultores como para productores de carne, leche o aves, ya que no ha sido gravoso para su economía”.

En la misma línea, Marcelo Pagliaruza valoró la medida: “Los productores están contentos porque es un gesto y da perspectivas a futuro. La reducción en soja es clave, porque es donde más pesa la carga tributaria. Sería bueno que estas bajas continúen de manera gradual en las próximas campañas”.

La chicharrita, un problema que cede

Pagliaruza se refirió además a la situación de la plaga de la chicharrita: “El año pasado las heladas atenuaron el impacto y este año, ese período de diez días con temperaturas bajas ayudó a reducir su población.

Las mediciones muestran una baja respecto al año pasado”.A modo de conclusión, los referentes coincidieron en que las perspectivas climáticas y las medidas económicas recientes permiten encarar la campaña 2025/2026 con expectativas favorables.