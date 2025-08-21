Viale: Saludos en el Día de la Futbolista Argentina

⚽ En el Día de la Futbolista Argentina queremos enviar un afectuoso saludo y reconocimiento a todas las mujeres que, con esfuerzo, dedicación y pasión, hacen grande este deporte y abren caminos para las nuevas generaciones.

Desde la Subsecretaría de la Mujer y la Dirección de Deportes reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la igualdad de oportunidades, la inclusión y la visibilización del fútbol femenino, convencidos de que el deporte es una herramienta poderosa para el desarrollo personal y comunitario.

Celebramos a cada futbolista que, dentro y fuera de la cancha, demuestra que con talento, perseverancia y trabajo en equipo se pueden alcanzar sueños y derribar barreras. 🙌

¡Sigamos construyendo juntos una ciudad con más espacios de participación, respeto y crecimiento para todas!💜