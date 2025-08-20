Vialidad informó sobre los trabajos que se ejecutan en caminos rurales

A través de un plan impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio se trabaja en el aporte de material calcáreo y ripio en caminos de distintos puntos de la provincia, dividido en cinco regiones.

Las tareas de Vialidad Provincial apuntan a mejorar la transitabilidad aún en días de lluvia a la comunidad educativa, vecinos y productores.

Hasta el momento se finalizaron trabajos en siete departamentos, seis se encuentran en ejecución y tres a iniciar.

Región I

En el departamento Federal, se llevó adelante la reconstrucción de la ruta provincial Nº5 en el tramo entre Federal y la ruta provincial Nº28, con el aporte de 2.764 m3 de suelo calcáreo y 3.524m3 de ripio.

A su vez en el departamento Feliciano se está ejecutando la reposición de ripio sobre la Ruta Provincial Nº28 entre Feliciano y el Río Guayquiraró, donde se utilizará un total de 3.691 m3 de ripio. Se lleva realizado un 23 por ciento de la obra aproximadamente.

En tanto que en el departamento La Paz, está por iniciar la reconstrucción del ripio de acceso a Ombú, que une la localidad con la Ruta Provincial Nº1. Allí se emplearán 3.208 m3 de broza y 4.133 de ripio.

Región II

En el departamento Concordia se está ejecutando la reconstrucción de Ruta Provincial Nº28 en el tramo entre la Ruta Nacional Nº14 y el Río Gualeguay. Las tareas incluyen la colocación de 2433 m3 de suelo calcáreo y 3.019 m3 de ripio.

Por otra parte, los trabajos en los departamentos Federación y San Salvador están finalizados. En el primero se concretó la reposición de 6.559 m3 sobre la ruta provincial Nº5 entre Mandisoví y Atencio al Este; y en el segundo se hizo lo propio con la ruta provincial Nº29 donde se reconstruyó el tramo desde Cañada Grande hasta la calzada sobre Arroyo El Palmar con el aporte de 3.048 m3 de broza y ripio.

Región IV

En el centro, precisamente en el departamento Villaguay, se está avanzando con la reconstrucción de la ruta provincial Nº38 entre la ruta provincial Nº20 y la Planta Transformadora, donde se utilizarán un total de 4.602 m3 de suelo calcáreo y 2.954 m3 de ripio. El porcentaje de avance es de 28,83 por ciento.

En el departamento Tala, se prevé iniciar con la reconstrucción de la ruta provincial Nº15, en el tramo entre Rosario del Tala y Sauce Norte Las Guachas, para lo cual se distribuirán 1.773 m3 de broza y 2.769 de ripio.

Además en el departamento Colón, acceso a Colonia La Suiza, se finalizó con la reconstrucción del tramo desde la ruta nacional Nº130 hasta el puente sobre el Río Gualeguaychú. A tales efectos, se distribuyeron 5.143 m3 de suelo calcáreo y 2.476 m3 de ripio.

Región V

Finalizaron los trabajos en los departamentos Uruguay e Islas; en el primero se realizó la reconstrucción de dos tramos de la Ruta J con 1.856 m3 de broza y 1.228 de ripio; en tanto que en el restante se mejoraron, con un total de 1080 m3 de ripio, distintos sectores de las rutas provinciales 45 y 46.

A su vez, dentro de la misma región pero en el departamento Gualeguaychú, se avanza con la reconstrucción del enripiado de ruta provincial Nº42, entre la ruta provincial Nº136 y Arroyo Isleta. Allí se distribuirán 6233 m3 de broza y 3.001 de ripio.

Región VI

En el departamento Diamante concluyeron las tareas sobre el camino que une General Ramírez con la ruta provincial Nº11, zona de Isletas y Costa Grande. Allí se concretó la colocación de 1.396 m3 suelo calcáreo y 3.592 m3 de ripio.

Por otra parte, se encuentran activas y ejecución las mejoras en los departamentos Victoria y Nogoyá. Se trata del camino a Tres Esquinas desde ruta provincial Nº11 hasta Aranguren, en la zonas de Rincón del Doll, Pajonal y Chilcas, donde se reponen 3.221 m3 broza y 1.879 de ripio; y la ruta provincial Nº13 entre la ruta nacional Nº12 y Paraje La Ilusión, donde se distribuyen 4.504 m3 de broza y 2.169 m3 de ripio.

Asimismo, finalizados dichas tareas se avanzará con el departamento Gualeguay donde está prevista las reconstrucciones parciales del acceso a González Calderón desde la Ruta Nacional Nº12 con el aporte de 5.325 m3 de suelo calcáreo.