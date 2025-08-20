Comienza mañana el Primer Congreso Regional de Gestión Comunitaria en Paraná

Paraná será sede de este espacio de formación e intercambio orientado a fortalecer el trabajo en red y la gestión colaborativa en el territorio. Es impulsado por la Municipalidad, la Facultad de Trabajo Social (UNER) y Redes comunitarias de la ciudad. Se desarrollará este jueves y viernes, de 9 a 16 hs, en Sala Mayo.

“El Congreso busca poner en valor todo el trabajo que se hace de manera conjunta entre el Municipio, la facultad y las redes comunitarias. De esta manera podremos brindar herramientas para que las redes se puedan encontrar, compartir y adquirir conocimientos que permitan potenciar su trabajo”, destacó la secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat.

La iniciativa parte de una convicción compartida: el trabajo en red no es sólo una forma de organizar la intervención social, sino una apuesta política y ética por la colaboración, la horizontalidad y el protagonismo comunitario. A través de exposiciones, paneles y mesas temáticas, se busca intercambiar experiencias y saberes que enriquezcan las prácticas territoriales locales y fortalezcan la construcción colectiva de estrategias transformadoras.



Cronograma de actividades

El Primer Congreso Regional de Gestión Comunitaria: Redes en Acción cuenta con el acompañamiento del Área de Comunicación Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER). El cronograma de actividades, a lo largo de dos jornadas, prevé la realización de mesas de trabajo, paneles y dinámicas colectivas, con el propósito de abrir un espacio de reflexión, intercambio y formación en torno al trabajo en red como herramienta de transformación social.

MESAS DE TRABAJO

Las temáticas que se abordarán incluyen:

Salud Mental y Juventudes: Autolesiones

Salud Mental y Juventudes: Consumos Problemáticos

Derecho a la educación.

Salud Comunitaria y ESI

Niñeces en la comunidad.

Acceso y seguridad alimentaria.

Comunicación y Participación

Conflictos y Mediación Comunitaria

Integración Sociourbana y Ambiente.

Redes: Identidad, sentidos y construcción de pertenencia.

Adolescencias y participación.



PANELES

PANEL 1: Gestión Comunitaria: Redes, Estado y Comunicación

Exponen:

Carina Messina: Licenciada en Trabajo Social. Docente universitaria en la cátedra Intervención Profesional y Vida Cotidiana. Redes: Apuestas y desafíos colectivos

Neri Ribero: Licenciado en Administración Pública. Coordinador de Estrategias Participativas y Fortalecimiento Territorial, Municipalidad de Paraná. Estado Facilitador: Un camino hacia comunidades más fuertes

Patricia Fasano: Licenciada en Ciencias de la Información y Doctora en Antropología Social. La comunicación en Organizaciones Comunitarias

Modera: Lic. Alejandra Blanc – Secretaría de Extensión, FTS UNER.

PANEL 2: Experiencias territoriales en localidades de la región

Exponen:

Red Alto Verde: Natalia López (Asociación Civil Club Arroyito Seco) y Leonel Álvarez (Asociación Civil Construir Futuro y Biblioteca Popular) El trabajo comunitario en Red como medio para mejoras en el Barrio Alto Verde de Santa Fe Capital.

Luciana Galloni: Coordinadora de Salud Mental del Ministerio de Salud de Santa Fe Transformaciones en salud: del paradigma manicomial a la salud mental comunitaria en perspectiva de salud integral.

Victor Lupo: Referente de la Confederación de Prevención de las Adicciones del NOA La Comunidad se organiza para prevenir las Adicciones.

Rocío Tapia: integrante de los espacios de jóvenes de la Red y Promotora de Derechos del Movimiento Campesino de Córdoba, y Luciana Kuperman, coordinadora de espacios de jóvenes y facilitadora en la Red Red de Participación de Jóvenes del Noroeste de Córdoba.

Modera: Lic. Matías Dassetto – Coordinador General de la Secretaría de Educación Cultura y Convivencia Ciudadana.

PANEL 3: Experiencias de Redes Locales

Exponen:

Red CREER: Alejandra Gauna, Profesora de Enseñanza Primaria. Docente. Actualmente Directora de la Escuela Privada N° 207 de recuperación e integración de saberes Juana Teresa Crombeen, y Mariella Lorena Calderara, Licenciada en Trabajo Social. Miembro del equipo técnico de la Escuela Integral Nro. 21 Celia Ortiz de Montoya. Recorrido comunitario en Red – Compromisos éticos y ciudadanos en lo personal, comunitario e institucional.

Red Intersectorial Puerto Viejo: Yanina Olivera, psicóloga, y Cristina Gadea, Licenciada en Trabajo Social, ambas pertenecientes al CAPS Puerto Viejo. Problemáticas del suicidio. Estrategias de prevención, atención y cuidados desde la Red Intersectorial Puerto Viejo.

Red Oeste: Daiana Villarreal (CAPS Dr. Pablo Balbi), Fabricio Almada (vicerrector de la Escuela Secundaria Nuestra Señora de Guadalupe) y María Laura Gómez (Libertad Asistida COPNAF). El arte de Educar.

Red Sur: Mara Robin (Presidenta Vecinal del Barrio los Berros y responsable del Merendero Lucerito), y Marianela Rivero (Licenciada y directora del Servicio de Protección de Derechos Anacleto Medina – COPNAF) En tiempos de des-humanidad ¿quiénes resisten?

Modera: Zulma Cabrera – Coordinadora de Redes Comunitarias y Barriales.