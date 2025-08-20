Efemérides: Fallece el Doctor Don Onésimo Leguizamón el 20 de Agosto de 1886

El Doctor Don Onésimo Leguizamón nació, en Gualeguay (Entre Ríos), en 1839. Más tarde, estudió en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay y ocupó una banca en la Legislatura Provincial.

Luego, cuando contaba 30 años de edad, “dictó clases de filosofía y literatura” en el Colegio fundado por el General Don Justo José de Urquiza. También, ingresó al periodismo y actuó como Redactor en Jefe del diario «La Prensa». Además, obtuvo la Cátedra de “Derecho Internacional” en la Facultad de Buenos Aires.

Posteriormente, se le eligió Diputado Nacional por Entre Ríos y, más tarde, el Presidente de la República Argentina, Doctor Don Nicolás Avellaneda, lo nombró Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Nación. “Su presencia en esas funciones fijó uno de los períodos educacionales más evolucionados, adoptando un Plan de Educación Común, estableciendo la obligatoriedad de la instrucción, creando un fondo escolar independiente y la secularización de la enseñanza”. Además, desempeñó la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y fue Presidente del primer Congreso Pedagógico Sudamericano, reunido, en Buenos Aires, en 1882.

El Doctor Don Leguizamón falleció el 20 de Agosto de 1886, durante la Gobernación de Entre Ríos del Doctor Don Salvador Maciá. Al respecto, escribió el Historiador Don Aníbal S. Vásquez que: “con su muerte desapareció un entrerriano ilustre, un estadista que enalteció a la cultura argentina. Fue una de las inteligencias más robustas que salió del Colegio Histórico de Concepción del Uruguay”. También, el Doctor Don Eduardo Wilde, su compañero de estudios en Uruguay, expresó: «El aula de los colegios, la cátedra universitaria, la tribuna del parlamento, el gabinete ministerial, la alta magistratura, el foro y la prensa, repiten aún los ecos de su palabra honrada y laboriosa. Fue el ardiente propagador de las ideas avanzadas, el terrible campeón de la libertad de conciencia y de los luminosos principios que abren las puertas de la Nación al progreso del mundo».

De Archivo de Entre Ríos. – Publicada por el Dr. Damián Reggiardo Castro en su red social Faceboook