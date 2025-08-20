La figura de San Martín presente en la programación del Museo de Casa de Gobierno

En el marco de la conmemoración del 17 de agosto, fecha en la que se recuerda al General José de San Martín, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo de Casa de Gobierno, habilitó una serie de charlas, dirigidas a las escuelas, para revalorizar la vida y obra del prócer. La coordinadora del museo, Estela Richard, visitó Radio Diputados y brindó detalles sobre la propuesta.

“Estamos trabajando junto a la Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad de Paraná, que fue fundada recientemente y es presidida por el suboficial de la policía de Entre Ríos, Gabriel Garay, quien desde hace cuatro años viene colaborando con nosotros muy involucrado en la temática, a tal punto que ha sido quien ha personificado a San Martín en distintas actividades; no solo sabe mucho sobre el libertador sino que comparte su conocimiento y sobretodo el amor a la Patria que tanto lo caracteriza. Es por eso que considerando que uno de los objetivos del museo que coordino es mantener viva la identidad provincial y nacional, nos pareció importante potenciar ese mensaje”, explicó.

Respecto a las actividades organizadas, Richard contó que están centradas en llevar ese mensaje a los niños y adolescentes a través de las escuelas: ”Se trata de un ciclo que dura todo el mes y que pretende difundir información y datos trascendentes del denominado Padre de la Patria, porque si bien en las instituciones escolares se habla de él, a través de Gabriel Garay podrán conocer muchos detalles que no han sido tan divulgados o incluso algunos datos de color que a los chicos les llama mucho la atención”, describió.

La visita al Museo de Casa de Gobierno está pensada como un complemento al recorrido que las escuelas realizan por la Cámara de Diputados. En este sentido la entrevistada celebró la variedad de acciones que se desarrollan para que los más chicos se interesen por la historia y el rol de las instituciones democráticas en nuestra provincia: “Las nuevas formas de abordar y comunicar estos temas nos permiten generar instancia de acercamiento con los gurises, que son el semillero indispensable para el rescate y revalorización de los hombres y mujeres que hicieron grande nuestra Patria, así que invito a los directivos y docentes que se comuniquen con nosotros y nos visiten; lo pueden hacer a través de teléfono 343-4431781 o al correo electrónico: museocasadegobierno@gmail.com” resaltó.

Celebración del día del niño

La coordinadora del Museo de Casa de Gobierno se refirió además a otro evento, pensado para festejar el día de las infancias. “Este sábado 23, desde las 10:30 organizamos una jornada denominada Gurises croquiseros, que busca acercar a los chicos, desde lo lúdico, al conocimiento de nuestro patrimonio arquitectónico. Es una actividad pensada para toda la familia, así que los esperamos a todos”, finalizó.