🌟 ¡GRAN PARTICIPACIÓN DEL “SIXTO HUINCA”! 🌟

🙌🏻 El sábado, el ballet municipal, bajo la dirección del prof. @wilsonbarzola, participó en un certamen nacional que celebra 12 años de trayectoria y es uno de los más reconocidos de Entre Ríos.

👏🏻 Lo hizo junto a la compañía de danza “Querencia”, la cual está integrada por bailarines de Pueblo Brugo, Hernandarias y San José, y a la que también dirige Wilson. Juntos se unieron para enriquecer la danza y vivir una experiencia inolvidable.

🗣 “Cada uno de nosotros representó a sus localidades y ballets, pero lo más importante fue el trabajo en equipo que logramos. Competimos en la categoría adulta en el rubro conjunto de danza estilizada, llevando con orgullo nuestra cultura y pasión por la danza”, expresó Barzola.

🫶🏻 ¡Gracias a todos los que apoyaron este hermoso viaje! 💃✨

#BalletSixtoHuinca #DanzaEstilizada #CulturaEntrerriana #CertamenNacional