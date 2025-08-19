Ago 19

GRAN PARTICIPACIÓN DEL “SIXTO HUINCA”

 

🌟 ¡GRAN PARTICIPACIÓN DEL “SIXTO HUINCA”! 🌟

 

🙌🏻 El sábado, el ballet municipal, bajo la dirección del prof. @wilsonbarzola, participó en un certamen nacional que celebra 12 años de trayectoria y es uno de los más reconocidos de Entre Ríos.

 

👏🏻 Lo hizo junto a la compañía de danza “Querencia”, la cual está integrada por bailarines de Pueblo Brugo, Hernandarias y San José, y a la que también dirige Wilson. Juntos se unieron para enriquecer la danza y vivir una experiencia inolvidable.

 

🗣 “Cada uno de nosotros representó a sus localidades y ballets, pero lo más importante fue el trabajo en equipo que logramos. Competimos en la categoría adulta en el rubro conjunto de danza estilizada, llevando con orgullo nuestra cultura y pasión por la danza”, expresó Barzola.

 

🫶🏻 ¡Gracias a todos los que apoyaron este hermoso viaje! 💃✨

 

#BalletSixtoHuinca #DanzaEstilizada #CulturaEntrerriana #CertamenNacional

