Honremos juntos la memoria del Libertador

Este jueves 21 de agosto a las 10hs, la comunidad se reunirá en la Escuela N°36 “Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid” para conmemorar el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Será una mañana de respeto y reflexión, donde recordaremos su vida, sus valores y su incansable lucha por la libertad de nuestra Patria. La jornada contará con la participación de estudiantes, docentes, autoridades locales y vecinos.

📍 Organizan: Escuela N°84 “El Estibador”, Escuela N°36 “Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid” y el Gobierno de Villa Urquiza.

Una oportunidad para rendir homenaje y mantener viva la huella de quien forjó los cimientos de nuestra Nación. 🇦🇷