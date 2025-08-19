Ago 19

Honremos juntos la memoria del Libertador

 

Este jueves 21 de agosto a las 10hs, la comunidad se reunirá en la Escuela N°36 “Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid” para conmemorar el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

 

Será una mañana de respeto y reflexión, donde recordaremos su vida, sus valores y su incansable lucha por la libertad de nuestra Patria. La jornada contará con la participación de estudiantes, docentes, autoridades locales y vecinos.

 

📍 Organizan: Escuela N°84 “El Estibador”, Escuela N°36 “Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid” y el Gobierno de Villa Urquiza.

 

Una oportunidad para rendir homenaje y mantener viva la huella de quien forjó los cimientos de nuestra Nación. 🇦🇷

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.