Continúa el análisis al proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Será este martes donde se programaron varias reuniones de Comisión. También seguirá el estudio al proyecto de creación del Régimen de Mecenazgo del Deporte, en tanto se avanzará con los pedidos de acuerdo pendientes para cargos en la Justicia. Asimismo el Senado entrerriano está convocado a una nueva sesión en el marco del 146º período legislativo, en los llamados del martes a las 19 horas, miércoles a las 13 y jueves a las 11.

En la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, este martes 19 a las 09:30 hs. habrá una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, para continuar con el tema del Expediente N° 27.368, proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte. Como invitado concurrirá el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell.

Para las 10:30 se pautó un encuentro de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para abordar acuerdos pendientes en Comisión. En tanto para las 11:30 hs. se programó una reunión de Comisión de Legislación General, con proyectos pendientes en Comisión.

Por último a las 12,30 hs. tendrá lugar una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, con el Expediente N° 15.400, proyecto de ley por el que se declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial.