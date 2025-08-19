Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe conformaron la mesa de trabajo de Defensorías del Pueblo de la Región Centro

El acuerdo fue rubricado en la ciudad de Santa Fe y establece una agenda común para promover el federalismo, impulsar la creación de nuevas defensorías, coordinar acciones interjurisdiccionales y garantizar el acceso equitativo a los derechos fundamentales en toda la región. En la ocasión, estuvo presente el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Jorge Chemes.

En esta instancia se designó como presidente pro tempore a Carlos Miguel Galoppo (defensor del Pueblo de Córdoba); como vicepresidenta primera, a Marcia López (defensora del Pueblo de Paraná); y como vicepresidente segundo, a Arístides Javier Lasarte (defensor del Pueblo de Santa Fe).

La constitución de esta mesa de trabajo representa un paso clave para consolidar la integración regional y reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos en el marco de un Estado federal y democrático