La Picada: chocaron un auto y una camioneta en la zona de puentes

Un automóvil y una camioneta protagonizaron un siniestro vial en la Ruta Nacional 12, específicamente en la zona de los puentes de La Picada, en el Departamento Paraná, este viernes pasadas las 14. Afortunadamente, y según la información oficial, el incidente no dejó lesionados.

El choque se produjo por alcance, cuando un auto impactó la parte trasera de una camioneta. Se presume que la causa del siniestro podría estar relacionada con el constante tránsito en la zona, que hace que la circulación sea lenta.

Cabe destacar que en el lugar del accidente, el sobrepaso no está permitido. Esta restricción se debe a que la zona no solo cuenta con puentes, sino también con curvas y contracurvas cerradas, lo que aumenta la complejidad de la circulación y la necesidad de precaución.

