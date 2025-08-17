Se conmemora hoy un nuevo aniversario del fallecimiento del máximo Prócer argentino

José Francisco de San Martín y Matorras nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778 y falleció en Boulogne Sur Mer, Francia el 17 de agosto de 1850

En abril de 1784, cuando tenía seis años, llegó con su familia a la ciudad española de Cádiz –previa estadía en Buenos Aires– y se radicó luego en la ciudad de Málaga.

​Comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga en 1786. Ingresó al ejército español e hizo su carrera militar en el Regimiento de Murcia.

​ Combatió en el norte de África, luego contra la dominación napoleónica de España y participó en las batallas de Bailén y La Albuera.​

Con 34 años, en 1812, tras haber alcanzado el grado de teniente coronel, y luego de una escala en Londres, retornó a Buenos Aires, donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Se le encomendó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo (que hoy lleva su nombre), que tuvo su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo.

Se le encargó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano​ Allí concibió su plan continental, comprendiendo que el triunfo patriota en la guerra de la independencia hispanoamericana solo se lograría con la eliminación de todos los núcleos realistas que eran los centros de poder leales a mantener el sistema colonial en América.

Nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza, puso en marcha su proyecto. Tras organizar al Ejército de los Andes, cruzó la Cordillera de los Andes y lideró la emancipación de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú.

Luego, utilizando una flota organizada y financiada por Chile y luego de recibir instrucciones del Senado de Chile,​ atacó al centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, y declaró la independencia del Perú en 1821.

Finalizó su carrera de las armas luego de producida la Entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, en 1822, donde le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú.

En la Argentina se lo reconoce como el Padre de la Patria​ y el «Libertador», y se lo valora como el principal héroe y prócer nacional.

El ejército argentino lo reconoce como general de la nación sin asignarle ningún grado especial. En Perú también se lo recuerda como el «Fundador de la Libertad del Perú», el «Fundador de la República», el «Generalísimo de las Armas» y el «Protector» del país.​El Ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general.

En marzo de 1848, al estallar la revolución en París, se trasladó a una habitación alquilada en la ciudad costera de Boulogne-sur-Mer. Allí falleció a la edad de 72 años, a las tres de la tarde del 17 de agosto de 1850 en compañía de su hija, de su yerno y sus nietos. (Wikipedia)