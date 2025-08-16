REPRESENTANTES DE HASENKAMP EN LOS JUEGOS CULTURALES ENTRERRIANOS

La ciudad de Cerrito, fue sede de los Juegos Culturales Entrerrianos. Allí participaron talentosos gurises de todo el departamento, entre los que se encontraban las representantes de Hasenkamp, acompañados de sus familias y la coordinadora de Cultura y Turismo, Natalia Luchessi.
Sofía Méndez en canto
Delfina Pérez, Elena y Selena Esmedi en danza
¡Felicitaciones a Selena Esmedi, quien logró pasar a la etapa provincial de los juegos! Su dedicación y talento brillaron en el escenario, representando con orgullo a nuestra comunidad.
¡Estamos muy orgullosos de ustedes chicas y deseamos mucho éxito a Selena en la próxima etapa!
