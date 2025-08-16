María Grande: Presentación de “Vibra Interlagos”

El intendente de Maria Grande Hector Solari participó en la conferencia de prensa de 𝗩𝗜𝗕𝗥𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗟𝗔𝗚𝗢𝗦, el gran 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝗿𝗶𝗮𝗻𝗮 que en 𝗱𝗶𝗰𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 nos reunirá durante 𝗰𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱í𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗺ú𝘀𝗶𝗰𝗮, 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶ó𝗻 en nuestra ciudad.
“Será una 𝗳𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿, pensada para que 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 disfruten de 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁á𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹, 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 y ese 𝗲𝘀𝗽í𝗿𝗶𝘁𝘂 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 que nos identifica.
Compartí charlas con 𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘇, un 𝘀í𝗺𝗯𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗳𝗼𝗹𝗰𝗹𝗼𝗿𝗲 𝘆 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗮𝗶́𝗰𝗲𝘀, cuya 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗲𝘇 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝗿𝗶𝗮𝗻𝗮 siempre nos inspiran.
Se viene un evento único, para vivirlo en familia y con toda la alegría de ser entrerrianos”, dijo Solari.