IAPV y Enersa firmaron un convenio para optimizar la gestión de viviendas sociales

El acuerdo permitirá el intercambio de información clave entre ambos organismos, con el objetivo de garantizar que las unidades habitacionales cumplan con el destino para el cual fueron adjudicadas. En ese sentido, la empresa de energía facilitará al Instituto datos sobre consumos eléctricos en casos de presuntas irregularidades, respetando la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.

Del acto participaron el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, acompañado por el vocal de la repartición, Aníbal Steren; y el titular de Enersa, Uriel Brupbacher, junto al gerente de Sector de Asuntos Estratégicos, Eduardo Asueta.

Schönhals remarcó la importancia de “trabajar con todos los actores vinculados al hábitat, generar mecanismos de reciprocidad como en este caso con Enersa para que el derecho a la vivienda se garantice en su mayor forma”.

“Creemos que tenemos que ser inteligentes y estratégicos en la gestión, como nos marca el gobernador Rogelio Frigerio, para llevar las políticas públicas concretas a los entrerrianos”, indicó el funcionario.