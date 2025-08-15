Entre Ríos certifica producción ganadera sostenible en reservas naturales

El Gobierno provincial formalizó un convenio con la finca Les Amis para aplicar el sello Raíz Nativa y un sistema de trazabilidad a carne vacuna de raza Wagy, producida en una reserva natural de uso privado.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, coloca a Entre Ríos entre las primeras provincias del país en certificar productos provenientes de áreas de reserva de usos múltiples, bajo esquemas productivos que conservan bosque nativo, pastizales y recursos hídricos. En ese contexto, el programa de certificación y trazabilidad del Ministerio de Desarrollo Económico busca garantizar transparencia, escalabilidad productiva y sostenibilidad, además de abrir oportunidades en mercados internacionales cada vez más exigentes en materia ambiental.

La firma del acuerdo contó con la participación de la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Walter Sione; el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolaza; el director de Economía del Conocimiento, Matías Ruiz; los representantes de la reserva natural de usos múltiples Les Amis, Naira Camacho Villalobos y Luis Barcos; y la especialista en trazabilidad, Agustina Baigorria.

La secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, destacó: «Es fundamental para la provincia estar entre las primeras en certificar productos que provienen de áreas de reserva de usos múltiples, con esquemas productivos que permiten conservar el bosque nativo, el pastizal y los recursos hídricos. Este convenio refleja el compromiso del Ministerio de Desarrollo Económico con la sostenibilidad».

Por su parte, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Walter Sione, sostuvo: «Los sistemas de trazabilidad actuales no solo agregan valor a los productos, sino que son una herramienta clave para mejorar procesos en las empresas. Desde el ministerio, apostamos a impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en todos los sectores productivos de Entre Ríos».

En tanto, desde Les Amis, sus representantes remarcaron que el sello Raíz Nativa y el sistema de trazabilidad serán diferenciales para acceder a mercados internacionales y responder a la creciente demanda de información sobre el origen y el impacto ambiental de los productos.