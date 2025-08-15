Efemérides: Se firma el “Tratado de Alcaraz” en Entre Ríos el 15 de Agosto de 1846

En 1846, durante la Gobernación de Entre Ríos del General Justo José de Urquiza, la Provincia de Corrientes, encabezada por el General Joaquín Madariaga, había organizado una nueva campaña contra el Gobernador de Buenos Aires y líder de la Santa Confederación Argentina, Brigadier General Juan Manuel de Rosas, bajo la dirección militar del General José María Paz.

A estas fuerzas se unió un contingente paraguayo, conformando, desde entonces, el “Cuarto Ejército Libertador Correntino”. En tales condiciones, el General Urquiza invadió Corrientes y, el 4 de Febrero, “dispersó las fuerzas enemigas en Laguna Limpia”, en cuyo encuentro cayó prisionero el General Juan Madariaga, “hermano del Gobernador Correntino”.

Así, el Primer Mandatario Entrerriano “utilizó a su prisionero para realizar gestiones de paz” y, el 13 de Agosto, el Gobernador de Corrientes, General Joaquín Madariaga, llegó hasta el Cuartel del General Urquiza, en Alcaraz, departamento La Paz (Entre Ríos).

En este lugar, se firmó un Tratado, el 15 de Agosto, entre el Coronel José Miguel Galán, en representación de Entre Ríos, y el Señor Gregorio Valdéz, en nombre de Corrientes, “restableciendo la paz, amistad y buena inteligencia, no sólo entre ambas provincias sino con las demás de la Confederación Argentina”.

También se firmó un “Tratado Secreto”, que en su artículo 1º: “Exime a Corrientes del cumplimiento de los artículos 2º y 7º del Pacto Federal, que dicha Provincia ofreció continuar observando. Por esto no sería obligada en la guerra con el Estado Oriental del Uruguay ni en el conflicto con Inglaterra y Francia; la extradición de criminales será sólo después de la ratificación de este Tratado; tampoco se apartará Corrientes del tratado firmado con el Paraguay, ni de las relaciones que mantiene con los Estados vecinos; ello será sólo cuando llegue el caso de los artículos 15º y 16º del Pacto Federal o que los altos intereses de la Confederación Argentina exijan otros arreglos al respecto.”

Sin dudas este Tratado constituyó el primer documento por el cual el Gobernador de Entre Ríos, General Justo José de Urquiza, dejó transparentar su alejamiento del Jefe de la Santa Confederación, Encargado de las Relaciones Exteriores, de la Paz y la Guerra y Gobernador de Buenos Aires, Brigadier General Juan Manuel de Rosas.

De Archivo Entre Ríos.-Publicado por el Dr. Damián Reggiardo Castro en su red social Facebook