CAPITÁN DE LA HISTORIA-POR ROBERTO ROMANI

Cada 17 de agosto buscamos las palabras oportunas, los conceptos precisos. No siempre nuestra evocación alcanza la altura que merece el Padre de la Patria, ilustre correntino de las misiones que protagonizó hechos fundamentales en la América madre.

No había pasado un año de la muerte de José de San Martín, en Francia, cuando el general Urquiza, en nombre de todos los entrerrianos, disponía erigir una columna en honor del vencedor de Chacabuco, convirtiéndose en el primer homenaje del país, y estableciendo un valioso antecedente para que otros ciudadanos de la Argentina y del mundo pudieran imitar este gesto de reconocimiento y gratitud.

Al llegar por primera vez al solar natal de Yapeyú, donde nació el héroe el 25 de febrero de 1778, no pudimos dejar de valorar el perfil humano del libertador, que al decir del historiador y periodista Enrique Mario Mayochi, como soldado y estratega, posibilita exaltar una personalidad singular. También, exhibir su ejemplo rector de ciudadano ético para así guiar la conducta de quienes lo admiran.

Para conocer ese perfil, parafraseando a José Carlos Astolfi, bastará hacerlo descender por un instante del pedestal que sustentan el mármol o el bronce. Se le devolverán así, exaltados, los rasgos morales y cívicos que lo hicieron merecedor del monumento que la gratitud nacional le levantó en pueblos y ciudades, plazas y escuelas.

Desde gurises estudiamos su vida, repasamos la hazaña del cruce de la cordillera y celebramos con alegría el aniversario de cada batalla, donde su enorme capacidad de mando y la visión de militar bien formado, le permitieron salir airoso en innumerables entreveros donde se puso en juego la independencia de medio continente.

Félix Luna nos dijo alguna vez que le hubiera gustado conocer al creador del Regimiento de Granaderos a Caballo, a ” este hombre de bien que consagró sus años de ostracismo al cuidado y la educación de su hija. Un hombre que se sintió profundamente criollo, aun durante su larga estada, escribiendo a su amigo Guido que su sueño era tener una casa a orillas del Paraná para invitarlo a comer un buen pucherito”.

Como hijos agradecidos, desde Entre Ríos recordamos al encendido lirio, junto al aborigen cauce de los caracoles. Serena templanza, americana, que ordenó los símbolos de la libertad.

Porque su gesto de actitud argentina es un horizonte de esperanza, es un vínculo de patria para sentirnos cerca, para abandonar la hipocresía, cruzar la cordillera de la indiferencia, y quedarnos para siempre en la verdad de la República.