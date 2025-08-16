Hernández: 2º Encuentro del Taller de ESI

Con gran participación se llevó a cabo el segundo encuentro del Taller de Educación Sexual Integral en la cancha y en el Recreo, dictado por Silvia Primo.

Durante la jornada se realizaron diferentes actividades, entre ellas tareas grupales y dinámicas participativas, que permitieron a los presentes reflexionar, compartir y aprender en un espacio de respeto y diálogo.

👉 Agradecemos a todos los que formaron parte de esta enriquecedora experiencia.

