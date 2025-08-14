El Registro Civil Móvil llegó a Sauce Montrull para facilitar trámites a los vecinos

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa acercando el Registro Civil Móvil a distintas localidades de la provincia.

Este jueves, la unidad estuvo en Sauce Montrull, donde los vecinos realizaron trámites de DNI, cambios de domicilio y pasaporte sin necesidad de trasladarse a otra ciudad.

Participaron de la jornada del Centro de Documentación Rápida (CDR), que se desarrolló en la localidad del departamento Paraná, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el director del Registro Civil, José Luciano Fettolini; y la presidenta de la comuna de Sauce Montrull, Soledad Daneri.

En la oportunidad, el ministro Roncaglia explicó que la propuesta tiene como premisa «estar cerca de la gente y esta es una manera. En lugar de viajar, tienen esta unidad donde pueden tramitar su DNI, su pasaporte acá y lo van a recibir en su domicilio». En este sentido, remarcó que «lo importante es facilitar los trámites, porque el tiempo es muy valioso».

Asimismo, detalló que esta misma unidad se ha utilizado para documentar a internos en distintas unidades penales. «Identificamos a muchos que no tenían documentos. Se hicieron más de 400 trámites recorriendo las unidades», señaló Roncaglia.

Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, resaltó que «estamos con la política de acercar el Estado provincial a los ciudadanos, a los entrerrianos en cada uno de los sectores de nuestra provincia. El programa Entre Ríos con Vos llega semanalmente a distintas localidades, sobre todo del interior, que necesitan respuestas del Estado». Y agregó: «En este caso, estamos con el Registro Civil en Sauce Montrull, muy satisfechos del recibimiento y la hospitalidad, y con el compromiso de seguir trabajando junto al vecino».

Asimismo, el director del Registro Civil, José Luciano Fettolini, destacó la importancia de llevar estos servicios a quienes no cuentan con una oficina en su localidad. «Es darle solución a los ciudadanos que no tienen en su lugar de residencia la oficina del Registro Civil. Por eso, se va con dos programas: Entre Ríos con Vos y Registro Cerca Tuyo, que es la unidad móvil que tenemos acá en este momento en Colonia Avellaneda», explicó.

«Se trata de estar cerca de la gente, brindando la posibilidad de hacer cambios de domicilio, obtener el DNI o el pasaporte, con la ventaja de contar con la misma infraestructura que hay en una oficina, pero en el registro civil móvil», agregó Fettolini.

Finalmente, la presidenta comunal Soledad Daneri expresó su satisfacción con la iniciativa. «Es la tercera jornada que hacemos desde hace un año aproximadamente con el Registro Civil Móvil. Esto les da a los vecinos la comodidad de tener el servicio en su pueblo. Creo que todas las localidades que lo hemos gestionado hemos quedado muy conformes con la atención y el servicio», indicó. Además, subrayó que desde la comuna también acompañan a aquellas personas que no pueden afrontar el pago de ciertos trámites, favoreciendo la inclusión social.