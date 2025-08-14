Calle Libertad: UN CAMBIO QUE SE NOTA EN RAMÍREZ

Con recursos propios realizamos una intervención integral que no fue una obra más:

🏃‍♂️ 600 metros de vereda para más seguridad y accesibilidad peatonal.

🚗 150 metros de cordón cuneta para un mejor orden y delimitación de la calzada.

💧 120 metros de desagües entubados con cámaras y sumideros, para un correcto escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

🌉 Renovación del puente peatonal, ahora más seguro y accesible.

Seguimos avanzando con obras que cambian el presente y preparan el futuro de Ramírez. ❤️