Calle Libertad: UN CAMBIO QUE SE NOTA EN RAMÍREZ

Con recursos propios realizamos una intervención integral que no fue una obra más:
🏃♂️ 600 metros de vereda para más seguridad y accesibilidad peatonal.
🚗 150 metros de cordón cuneta para un mejor orden y delimitación de la calzada.
💧 120 metros de desagües entubados con cámaras y sumideros, para un correcto escurrimiento del agua y evitar anegamientos.
🌉 Renovación del puente peatonal, ahora más seguro y accesible.
Seguimos avanzando con obras que cambian el presente y preparan el futuro de Ramírez. ❤️