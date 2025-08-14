EDUCACIÓN VIAL EN LAS ESCUELAS

🙌🏻 El martes y miércoles, en las escuelas secundarias N° 47 “Eduardo y Federico Hasenkamp” y Agrotécnica “Hipólito Irigoyen” se llevaron a cabo una jornada educativa centrada en la educación vial, un tema de vital importancia para la formación integral de los estudiantes.

👏🏻 La actividad estuvo organizada por las áreas municipales de juventud y tránsito, bomberos voluntarios y hospital, donde se abordaron diversos aspectos relacionados con la seguridad en las vías, la responsabilidad al volante y la importancia de la prevención de accidentes.

✔️Entre los temas discutidos, se destacaron:

🔸️Normas de tránsito: Se explicaron las señales de tráfico y su significado.

🔸️Comportamiento seguro: Se enfatizó la importancia de respetar las reglas y ser responsables como peatones y conductores.

🔸️Prevención de accidentes: Se presentaron estadísticas sobre accidentes viales y se discutieron formas de evitarlos.

🚀 La jornada culminará el martes 19 de agosto con un simulacro de accidente, donde los estudiantes podrán observar en tiempo real las medidas de respuesta ante situaciones de emergencia. Esta actividad tiene como objetivo concienciar a los jóvenes sobre la gravedad de los accidentes de tráfico y la importancia de actuar de manera rápida y efectiva en caso de una emergencia.

