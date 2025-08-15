PARANA CAMPAÑA, PIONERA EN ENTRE RIOS.. MANCOMUNIDAD



En la Municipalidad de Cerrito se llevó a cabo una reunión de trabajo para la creación de una Mancomunidad, la que podría ser pionera en la Provincía de Entre Ríos.

El objetivo de la misma es articular acciones conjuntas entre los distintos Municipios que formarian parte de la mancomunidad de Parana Campaña.

Dichas acciones impactaran en el trabajo de gestión en forma conjunta de los distinos sectores en lis cuales trabajan los municipios, como por ejemplo productivos, educativos, culturales, turístico, deportivos, tecnológico, de servicios, obras entre otros.

En la oportunidad se trabajó sobre los Parques Hortícola que desarrollan cada localidad con el acompañamiento de técnicos de INTA.

Estas acciones de gestión podrían ser de índole provincial, Nacional e Internacional.

Los pasos a seguir es trabajar en comisiónes para el armado de la estructura jurídica administrativa que permita la creación de la antes mencionada mancomunidad.

Participaron de la reunión el anfitrión Intendente de Cerrito Lic. Ulises Tomassi, Int. de María Grande Hector Cheru Solari , Int. Villa Urquiza Dr. Manuel Tennen, Int. Viale Dr. Carlos Weiss, Int de Hernandarias Juan Maldonado. Además participaron los equipos Técnicos de INTA y de los Municipios.

Fuente: Luis Maria Ceparo