Lloran las almas amigas (Por Roberto Romani ante el fallecimiento de Hugo Duraczek)

Al atardecer de este jueves, 7 de agosto, llegó la noticia. Y todos en la provincia sentimos que moríamos un poco.
Falleció en Crespo, a los 75 años, Hugo Antonio Duraczek.
Y a partir de ese instante, cantidad de almas amigas silenciamos los rumores del río nombrador.
Había nacido en Monte Caseros, Corrientes, el 3 de junio de 1950, trasladándose años después a Gualeguay, con su familia.
Integró Entre Ríos 5 y Los Nombradores, pero esencialmente como solista impuso su rica personalidad e inmejorable talento.
Premiado en varios encuentros de la región, y en escenarios del ámbito nacional como el Teatro Astral y el Festival de Folclore de Cosquín, donde estrenó “Gurisito de Entre Ríos”, título compartido con Ángel Vicente Aráoz.
En Gualeguay como en su estadía patagónica, todos cantamos alguna de las obras del juglar costero.
La siestera, Viene sombreando la tarde, Pal pago de Puerto Ruíz, Soñadora del Sauzal, Que te han hecho mi río, Soy entrerriano, señores, De mi Entre Ríos, la flor, Domingo de tardecita y De las Mercedes, fueron algunos de los temas que nacieron de su guitarra nochera.
Inspirado en su juventud por Linares Cardozo, Walter Heinze y Miguel Martínez, dio a conocer trabajos integrales que quedarán para siempre en el corazón del litoral.
De la raíz al vuelo (1987)
Tiempo del hombre (1992)
Pa los de abajo (1993)
Atando tientos de coplas (1994)
También recordemos su inolvidable grabación con Entre Ríos 5 y finalmente con su amigo Juan Etcheverry.
Capítulo aparte merece la musicalización de “Canción a Gualeguay”, autoría del gran poeta salteño Jaime Dávalos, chamamé que fuera grabado originalmente por Los Fronterizos, y que tuvo enorme repercusión en el ámbito folclórico de la Argentina.
En síntesis, esta República de los Trinos que tanto amamos, ha perdido a un ser extraordinario y pleno de luz.
Sus amigos, trataremos de volver a la vida, después del llanto eterno que nubla nuestra existencia.
ROBERTO ROMANI