Lloran las almas amigas (Por Roberto Romani ante el fallecimiento de Hugo Duraczek)

Al atardecer de este jueves, 7 de agosto, llegó la noticia. Y todos en la provincia sentimos que moríamos un poco.

Y a partir de ese instante, cantidad de almas amigas silenciamos los rumores del río nombrador.

Había nacido en Monte Caseros, Corrientes, el 3 de junio de 1950, trasladándose años después a Gualeguay, con su familia.

Integró Entre Ríos 5 y Los Nombradores, pero esencialmente como solista impuso su rica personalidad e inmejorable talento.

Premiado en varios encuentros de la región, y en escenarios del ámbito nacional como el Teatro Astral y el Festival de Folclore de Cosquín, donde estrenó “Gurisito de Entre Ríos”, título compartido con Ángel Vicente Aráoz.

En Gualeguay como en su estadía patagónica, todos cantamos alguna de las obras del juglar costero.

La siestera, Viene sombreando la tarde, Pal pago de Puerto Ruíz, Soñadora del Sauzal, Que te han hecho mi río, Soy entrerriano, señores, De mi Entre Ríos, la flor, Domingo de tardecita y De las Mercedes, fueron algunos de los temas que nacieron de su guitarra nochera.