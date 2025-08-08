Ago 08

Frigerio confirmó alianza electoral con La Libertad Avanza, la UCR y otros partidos de Juntos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves -antes del cierre de la inscripción de alianzas electorales- a través de un posteo en Instagram la conformación de un frente electoral que une a La Libertad Avanza —espacio del presidente Javier Milei— con el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE y el Partido Libertario. El Partido Socialista de Entre Ríos -que integra Juntos- es uno de los sectores que no se sumó a la coalición (su congreso partidario rechazó esa alternativa días atrás). Como informó ANÁLISIS por la mañana, el nombre del frente electoral sería Alianza la Libertad Avanza.

Bajo el título “No vamos a dejar que el kirchnerismo vuelva”, Frigerio afirmó: “Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado. Que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que nunca más nos gobernara el populismo, la demagogia ni la corrupción. Y lo estamos cumpliendo, haciendo reformas estructurales que no sólo ordenaron y transparentaron la gestión, sino que marcaron un rumbo claro: el fin de los privilegios para la política y las soluciones concretas para la gente”.

El mandatario sostuvo que la decisión de sellar esta alianza responde a una visión compartida: “Hoy decidimos ir juntos aquellos que apostamos por un futuro mejor para nuestro país y para nuestra querida provincia. Los que defendemos al campo y al sector productivo. Los que queremos seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo”.

Frigerio también confirmó que el acuerdo electoral fue firmado por las seis fuerzas mencionadas, unidas por “la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie”. En su publicación, el gobernador etiquetó al presidente Javier Milei. (Análisis Digital)

