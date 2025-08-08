Efemérides: Fallece el Doctor Carlos Raúl Contín el 8 de Agosto de 1991

El Doctor Carlos Raúl Contín nació, en Nogoyá (Entre Ríos), el 4 de Noviembre de 1915. Más tarde, “se recibió de Bioquímico”, afiliándose a la Unión Cívica Radical, Movimiento “por el que fue elegido Concejal de su ciudad natal, con tan sólo 30 años”. Luego, en 1958, se convirtió en “Diputado Nacional”, en dos períodos consecutivos, interrumpido, en 1962, por el Golpe de Estado Cívico-Militar que derrocó al Gobierno del Doctor Arturo Frondizi.

Al año siguiente, el 7 de Julio de 1963, fue electo, por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, “asumiendo dicho cargo el 12 de Octubre”.

Durante su gestión, se “creó la Editorial de la Provincia de Entre Ríos, con la finalidad de imprimir libros, revistas, folletos y material científico para la enseñanza y la cultura”. Además, “se construyeron 127 escuelas y más de 300 viviendas básicas”.

En otro orden, priorizó la salud pública, “reparando y equipando hospitales con medicamentos y ambulancias, construyendo centros asistenciales rurales”, etc. Además, “creó la Escuela de Enfermería (a nivel terciario), a fin de lograr personal auxiliar especializado”. También, “amplió la red caminera de la Provincia, estableció la Dirección de Energía y continuó las obras del Túnel Subfluvial Paraná-Santa Fe”.

Su Gobernación fue interrumpida por una Intervención Militar, producto del fatídico Golpe Cívico- Militar que derrocó al Gobierno Nacional del Doctor Arturo Umberto Illia, el 28 de Junio de 1966.

Más tarde, en 1975, fue electo Vicepresidente 1° del Comité Nacional de la U.C.R. “secundando al Doctor Ricardo Balbín” y luego del fallecimiento de éste, en 1981, “se hizo cargo de la Presidencia del Radicalismo, así como de su representación ante la Multipartidaria, que había impulsado su predecesor”.

Tras el retorno de la democracia, en 1983, el Presidente de la Nación Argentina, Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, lo designó “Vicepresidente del Banco Central de la República”.

El Doctor Contín falleció, a los 75 años de edad en la ciudad de Buenos Aires, el 8 de Agosto de 1991.

Profesor Damián D. Reggiardo Castro.

