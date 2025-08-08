Frigerio recorrió la obra de ampliación de la Escuela Técnica N°4 de Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio visitó este viernes la obra de ampliación y refacción de la Escuela de Educación Técnica N°4 y el Centro de Formación Profesional N°1 de Paraná, financiada por el Gobierno provincial con una inversión de 898.783.694 pesos, que beneficiará a más de 500 estudiantes.

En la visita a la obra estuvo acompañado por la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider y la directora de Arquitectura, Claudia Benavente. Actualmente, la institución funciona provisoriamente en el edificio de la ex Escuela N°188 Bazán y Bustos, con una matrícula de 350 alumnos en el Nivel Técnico y 150 en Formación Profesional.

Los funcionarios fueron recibidos por la rectora del establecimiento, Alejandra Taborda, quien acompañó la recorrida por la obra, que comprende más de 1800 metros cuadrados y tiene un avance del 12 por ciento. Su finalización está prevista para 2027.

El ministro Darío Schneider destacó que se trata de una de las 48 obras educativas en marcha en toda la provincia. «Es una obra muy importante en un sector de la ciudad que va a valorar muchísimo esta inversión del gobierno provincial. Son 1800 metros cuadrados de construcción. Prácticamente se está haciendo una escuela nueva, con aulas, talleres, comedor, área administrativa, sanitarios, en tres plantas», detalló.

Asimismo, resaltó el ritmo y la calidad de los trabajos: «Es una inversión también importante que hace el Gobierno de la Provincia, con muy buen ritmo de obra y muy buena calidad, también por parte de la gente que hoy está aquí presente, que lo está haciendo muy bien. Así que los quiero felicitar por esta obra que están llevando adelante».

Por su parte, la presidente del CGE, Alicia Fregonese, valoró el inicio de la obra como un paso fundamental para la comunidad educativa. «Es muy importante porque esto también representa una escuela que vuelve a tomar vida, va a seguir creciendo», señaló.

En ese sentido, explicó que actualmente la matricula ya supera los 500 estudiantes entre la secundaria técnica con especialidades como técnico electricista y los diferentes trayectos de formación profesional. «Este es el inicio y yo creo que las familias van a estar esperando que esta obra concluya para poder venir y traer de vuelta a los estudiantes acá, que con tanta mudanza se fueron yendo a otras escuelas», añadió.

Fregonese también remarcó la decisión del gobierno provincial de priorizar la educación: «Para nosotros es una obra fundamental. Agradezco al gobernador, agradezco que priorice la educación como fuente y base para todo el desarrollo de la provincia».

La institución, única en la región con la especialidad de técnico electricista, también ofrece cursos certificados en oficios como herrería, carpintería, electricidad, construcción, peluquería, entre otros.

Detalles de la obra

La ejecución de la obra comenzó en diciembre del año pasado y actualmente presenta un avance del 12 por ciento. El monto de inversión es de 322.408.287 pesos. La intervención contempla la construcción de 1.833 m2, distribuidos en múltiples espacios educativos y funcionales.

Se construirán aulas, laboratorios, talleres, una sala de informática, un comedor, áreas administrativas, sanitarios y un depósito, respondiendo a las necesidades específicas de la educación técnica y profesional. Además se agregan diversos talleres, biblioteca, grupos sanitarios, con sectores de hasta tres niveles, con ascensor y torre de tanque de agua.