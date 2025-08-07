Comenzaron los trabajos en la ruta provincial Nº 28 en el departamento Feliciano

Las tareas se iniciaron este jueves y consisten en mejoras en los tramos más complicados, incluyendo el acceso de San José de Feliciano, donde se repondrán 3.691 metros cúbicos de ripio.

El director administrador del ente vial, Exequiel Donda, acompañado por la senadora provincial Gladys Domínguez, recorrió los trabajos donde la zonal local realizó alteos, limpieza de cunetas, colocación de tubos de alcantarillas y recuperación de material.

«Los trabajos que llevamos adelante en todo la provincia buscan fortalecer la salida de la producción y mejorar la transitabilidad en zonas rurales donde la economía regional se sustenta principalmente en las actividades arrocera, avícola, agrícola y ganadera», apuntó Donda, a lo que agregó «además de mejorar el acceso a instituciones educativas, centros de salud, clubes, comisarías y comercios ubicados en zonas rurales».

Las tareas emprendidas pertenecen a la Región VI, en la que ya se finalizaron las tareas de mejoras en la ruta provincial Nº 5, en uno de los accesos a la ciudad de Federal.