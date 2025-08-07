Ago 07

Charla sobre métodos para el cuidado de la salud en Coopar

El 30 de julio se realizó en el Auditorio de Coopar, en Aranguren, una charla titulada «Métodos para el cuidado de la salud«, organizada por el Grupo de Mujeres de Coopar, Sembrando Valores.

Durante la jornada, se abordaron temas fundamentales como la importancia de la actividad física en la prevención de enfermedades cardíacas, los beneficios del uso de remedios naturales y el rol clave de la hidratación en la vida cotidiana.

La disertación estuvo a cargo de los profesionales Víctor Klosko y Willa Ruth García de Klosko, quienes compartieron conocimientos y recomendaciones prácticas orientadas a fomentar hábitos de vida saludables. La propuesta generó un valioso espacio de intercambio, donde los asistentes pudieron realizar consultas y compartir experiencias en un diálogo enriquecedor.

Al finalizar, el Grupo de Mujeres hizo entrega de presentes y se compartió un grato momento de camaradería.

Trayectoria de los disertantes:

Lic. Víctor Klosko

– Licenciado en Enfermería.

– Licenciado en Teología.

– Ex jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Adventista del Plata (Entre Ríos).

– Ex jefe de Enfermería del Sanatorio Adventista de Hohenau (Paraguay).

Lic. Willa Ruth García de Klosko

– Licenciada en Enfermería.

– Ex jefa del equipo de enfermería del Centro de Vida Sana (SAP).

– Ex enfermera de consultorio en prácticas de la Universidad Adventista del Plata.

– Ex docente en el Instituto Presbítero Bottegal de Hasenkamp.

