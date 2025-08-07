Paraná será sede del Segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia

Con motivo del Día del Periodista Agropecuario, la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA) organiza el Segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia, que se desarrollará los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre en Paraná.

Con la co-organización del Circulo Thay de Misiones y periodistas agropecuarios independientes de Corrientes, se convoca a colegas de las tres provincias con el objetivo de compartir experiencias, profundizar conocimientos sobre el sector agroalimentario y fortalecer los vínculos profesionales en la región.

La actividad comenzará con una jornada académica centrada en conocer la diversidad productiva de la provincia. Luego, se realizarán recorridas a campo para visitar establecimientos agroindustriales y conocer de cerca producciones de referencia. Además, habrá un espacio dedicado a explorar la historia del cooperativismo agropecuario entrerriano.

«Nos proponemos que este encuentro sea una oportunidad para jerarquizar esta especialización periodística, estrechar lazos entre colegas de la región y profundizar en las cadenas agroalimentarias, nuestras prácticas profesionales, la cultura regional y su gente”, señaló Dana Olivera Taleb, presidenta de AEPA.

Por su parte, la titular del Círculo Thay, Eliana Benay, sostuvo que «el Segundo Encuentro es una enorme oportunidad para que los agroperiodistas puedan aprender y establecer un punto de intercambios sobre los desafíos que tenemos en profesión. Es clave comprender que no solo somos una comunidad de profesionales, sino que es necesario tener una mirada más global de la producción y cómo se relacionan las provincias. La especialidad se potencia entre todos».

El programa definitivo se encuentra en etapa de cierre. El encuentro será abierto a periodistas, y se cobrará un arancel accesible para cubrir gastos logísticos.

Inscripción

Socios AEPA / Círculo Thay: Sin costo

No socios: $50.000

Descuento del 20% para periodistas y comunicadores asociados a alguna entidad del país y estudiantes de carreras afines.

Más información e inscripción en: periodistasagropecuarioser@gmail.com. (Informe Litoral)