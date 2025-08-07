Cuarto vencimiento cumplido: la provincia continúa atendiendo sus compromisos financieros

El gobierno de Entre Ríos concretó el pago en tiempo y forma de un nuevo vencimiento de deuda por un monto superior a los 78.500 millones de pesos. Se trata del cuarto servicio abonado desde el inicio de la actual gestión, en el marco de una administración responsable y comprometida con el orden fiscal. El pago corresponde a un préstamo en dólares y fue afrontado con recursos provinciales, incluyendo instrumentos financieros en pesos. A pesar del desafiante contexto económico y la caída de ingresos reales, la provincia sigue cumpliendo con cada una de sus obligaciones.El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, explicó que el monto abonado fue de aproximadamente 60 millones de dólares. “Este cumplimiento reafirma la solidez del plan financiero que llevamos adelante, que prioriza el equilibrio fiscal y el cumplimiento de los compromisos de la provincia”, señaló.Asimismo, destacó que la provincia sostiene una política de administración austera, con eficiencia en el uso de los recursos y sin afectar el funcionamiento del Estado ni el plan de inversiones públicas previsto.“La responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas es un pilar fundamental de nuestra gestión. Cumplir con nuestras obligaciones refuerza la confianza y la previsibilidad del gobierno provincial”, concluyó el funcionario.