Hubo dictamen para que la Provincia integre las mancomunidades

Las comisiones de Asuntos Municipales y Comunales y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por las diputadas María Elena Romero y Gabriela Lena respectivamente, analizaron un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que habilita al gobierno provincial a participar de las mancomunidades.

Como invitado participó Jorge Manzo, coordinador del consorcio interjurisdiccional del Gran Paraná, quien explicó los argumentos de la iniciativa. Hubo dictamen de comisión, por lo que el proyecto se tratará en próximas sesiones

Al respecto Manzo, detalló aspectos del proyecto tratado: ”Se trata de la incorporación de la posibilidad de que el gobierno de Entre Ríos pueda ser parte de una mancomunidad. Específicamente, la Ley de Mancomunidades Entrerrianas (Ley N° 10.853) establece una asociación entre municipios y comunas y no prevé hasta el momento que la Provincia pueda participar. A partir de esta actualización, lo podrá hacer”

Sobre los beneficios que trae aparejada esta modificación, Manzo dijo: “Entre Ríos es una de las primeras jurisdicciones en contar con una Ley de Mancomunidades, que si bien no se ha aplicado aún formalmente, está por salir un decreto reglamentario y viendo las posibilidades que surgen a partir de la creación del consorcio de residuos del Gran Paraná, es que encontramos la necesidad de que municipios, comunas y el gobierno provincial puedan asociarse con un fin determinado que en este caso es la gestión de residuos, pero que puede habilitarse para avanzar en una multiplicidad de temas de interés común para los ciudadanos. El beneficio de que la Provincia participe de una mancomunidad le va a dar un mayor respaldo a estas asociaciones, ya sea para la toma de decisiones o los aportes”.

Al ser consultada sobre esta ampliación, la diputada María Elena Romero recalcó los beneficios. “Se trata de enriquecer la Ley de Mancomunidades porque permitirá que también el gobierno provincial se sume a los municipios y comunas para trabajar en problemáticas o temáticas diversas vinculadas, por ejemplo, con medio ambiente, energía, mejoramiento de la trama vial, educación y tantos otros”, finalizó.