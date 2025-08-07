La vicegobernadora se reunió con representantes de comunas entrerrianas

Alicia Aluani recibió este miércoles al presidente comunal de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer, para abordar el pase de la comuna a municipio. Luego, mantuvo otra reunión con el jefe comunal de General Racedo, Julio Demartín, con el fin de acompañar la realización de la Fiesta de la Tradición.

Durante la mañana, y acompañada por la prosecretaria de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Sara Foletto, y la secretaria Coordinadora del Senado, Julieta Sosa, la vicegobernadora recibió en su despacho al presidente comunal de Colonia Ensayo, Departamento Paraná, Cristian Kemerer, y posteriormente al jefe de la comuna de General Racedo, Departamento Diamante, Julio Demartín. Ambos concurrieron junto a integrantes de sus equipos de gestión local.

Reunión con autoridades de Colonia Ensayo

Al respecto del encuentro, el presidente comunal de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer, expresó su agradecimiento a la vicegobernadora por el recibimiento: “Como siempre atendiendo a los reclamos que venimos realizando desde la Comuna de Colonia Ensayo. Nos escuchó, tomó nota y quedamos en seguir trabajando juntos para lograr determinados objetivos”. En esa línea explicó que: “Específicamente vinimos a plantear la necesidad de que la Comuna pase a ser municipio. Le pasamos todos los informes y estadísticas que tenemos para que puedan realizar un censo”. “Realmente nosotros necesitamos eso porque es una ciudad administrada con fondos de Comuna”, ratificó Kemerer.

Además, agregó en el encuentro dialogaron sobre la “creación de una Posta Sanitaria”. “Hay varios temas que quedamos para seguir trabajando”, concluyó.

Sobre la Fiesta de la Tradición de General Racedo

Julio Demartín, jefe comunal de General Racedo, explicó que: “Nos hemos reunido con la vicegobernadora Alicia, en la cual tratamos diferentes temas sobre el día a día de nuestra comuna e instituciones fundamentales para nuestra localidad y para el funcionamiento”. En ese sentido, indicó que se abordó puntualmente “el trabajo que se viene realizando con la Escuela Almafuerte y con la Cooperadora para presentar justamente nuestra fiesta, la fiesta del pueblo, que es la Fiesta de la Tradición, en el cual se viene planteando hace varios años como una de las fiestas más importantes del Departamento”.

Finalmente expresó: “Muy agradecido por la recepción, por la audiencia y, bueno, por el diálogo que se tuvo con Alicia y permitirnos esta posibilidad en el cual nos da un gran orgullo”.