Comisiones: senadores avanzaron con el proyecto de fomento a la producción de biocombustibles

Se reunieron las comisiones de Legislación y Producción, junto a invitados especialistas del sector, para analizar el proyecto de ley que crea el marco legal, institucional y normativo que fomente la producción, autoconsumo, comercialización y aprovechamiento integral de biocombustibles y energías. La iniciativa tiene sanción de Diputados.

La reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, que preside la senadora Nancy Miranda (Federal- Más para Entre Ríos) y de Producción, que encabeza Casiano Otaegui (Gualeguay- Juntos por Entre Ríos), se desarrolló este miércoles en la Sala de Comisiones del Senado.

Los miembros integrantes de ambas comisiones analizaron el proyecto de ley “Política provincial de promoción y desarrollo para la producción, autoconsumo y comercialización de biocombustibles y bioenergía”. (Expediente N°27.038). La iniciativa pertenece al legislador provincial Juan José Bahillo y cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados.

De la audiencia participaron, el presidente de la Federación de Cámaras de Extrusado y Biopymes de Argentina (Feceba), Fabricio Orsich, y el presidente de la Cámara de Biopymes de Entre Ríos (Cabioper) Maximiliano Stivala y el presidente del Clúster de Proteínas Vegetales Argentinas, Pablo Sánchez, quienes expusieron sus puntos de vista, brindaron datos productivos del sector y realizaron aportes relacionados a la propuesta analizada.

Tras el intercambio de opiniones, los legisladores entregaron a los invitados, la copia autenticada de la Declaración de autoría del senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) y sus pares Gustavo Vergara y Casiano Otaegui, por el que se declara de Interés Legislativo de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, la “9° edición del Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes”. La actividad está prevista para los días 8 y 9 de octubre de 2025 en Paraná.

Luego del encuentro, el senador Otaegui explicó: “Nos reunimos en comisión conjunta para tratrar el expediente que tiene media sanción en Diputados, que se refiere a la promoción, realización de programas por parte del gobierno provincial en lo que es el tema de biodiesel y bioenergía. Estuvimos escuchando a los referentes del sector, y también aprovechamos para entregarles la Declaración de Interés de la Cámara de Senadores, proyecto que aprobados en la sesión de este martes, sobre el Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes”. Y adelantó: “Seguiremos trabajando en estas comisiones para escuchar a distintos actores del sector, que nos van a dar la información para que prontamente podamos tener una ley que organice y que promueva el desarrollo de estas actividades”, dijo finalmente.

