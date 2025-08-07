La avenida Victoria de Aranguren tendrá doble mano

El presidente municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, brindó una entrevista a 96.5 Radio Popular Aranguren (FM Municipal), en la cual confirmó que en los próximos días se habilitará la doble mano en Avenida Victoria, una obra clave para mejorar la circulación y el acceso a la localidad.



Además, se refirió a temas vinculados a la obra pública, la contribución por mejoras y la creación de un fondo común destinado a seguir invirtiendo en infraestructura local.



Notificación a deudores

“Hemos notificado a quienes se vieron beneficiados con la obra de pavimento de hormigón y de acuerdo a sus posibilidades pueden acceder a un plan de pagos en el municipio. No se trata de intimar ni forzar situaciones complejas, pero quienes estén en condiciones de hacerlo nos permitirán crear una cuenta específica donde todo lo recaudado por contribución por mejoras será reinvertido exclusivamente en obra pública. Queremos fortalecer esta área con los recursos disponibles y avanzar, en lo que resta de la gestión, con obras necesarias en distintos barrios: cordón cuneta, veredas, refuerzo de iluminación y pavimento en zonas críticas con alto escurrimiento de agua”, explicó el presidente municipal.



Asimismo, destacó la importancia de mantener informados a los contribuyentes: “Como presidente municipal debo informar al vecino sobre su situación con el municipio. La Ley establece nuestras atribuciones y deberes como funcionarios, y es fundamental que cada ciudadano sepa si está al día o si tiene deudas. Muchas veces se enteran de obligaciones cuando van a vender una propiedad y pasan por Obras Públicas o Catastro. Por eso, estamos notificando para evitar sorpresas”.



Sobre Avenida Victoria

En relación con la Avenida Victoria, el mandatario aseguró que los trabajos están próximos a finalizar: “La idea es culminar en los próximos días, si el clima lo permite. Habilitaremos el carril que falta y así completaremos la doble mano de Avenida Victoria, una mejora esperada desde hace tiempo. Esta obra optimiza el acceso desde el camino que une Aranguren con Victoria”.



Además, adelantó acciones complementarias en el sector: “Vamos a forestar el área con especies como lapachos y jacarandaes, guiados por un ingeniero Agrónomo. Queremos embellecer la localidad y, al mismo tiempo, aumentar la cantidad de árboles, tan necesarios para el ambiente”.



Finalmente, el intendente remarcó que se continuará trabajando en otras zonas del pueblo: “Luego del Barrio Sur, donde avanzamos con cordón cuneta, nos trasladaremos a otros sectores que requieren mejoras. La intención es coordinar esfuerzos y llegar a todos los barrios. A pesar del contexto, queremos seguir avanzando y cumplir con los objetivos propuestos para nuestra gestión”.