En el Día Mundial Sin Tabaco, Salud advierte sobre el consumo de cigarrillos electrónicos y sus riesgos

Estos productos contienen nicotina, saborizantes, sustancias químicas y metales como níquel y plomo, todos potencialmente dañinos para la salud. Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos advierten que estos dispositivos no sólo son tan nocivos como los cigarrillos convencionales, sino que también generan un fuerte impacto ambiental por el descarte de plásticos y componentes electrónicos.

El tabaquismo es una enfermedad crónica provocada por la adicción a la nicotina. Según estimaciones de la OMS, cada año provoca más de 8 millones de muertes en el mundo. En Argentina, se registran unas 45.000 muertes anuales vinculadas a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

Desde el Programa Provincial Entre Ríos Libre de Humo, dependiente de la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), su referente Cynthia Wolosko, explicó: “Con el devenir de los años vemos una creciente demanda en el consumo de productos de tabaco como los cigarrillos electrónicos, que la industria presenta como una alternativa menos dañina. Pero en realidad, son tan nocivos o más que el cigarrillo común, ya que también emiten un aerosol muy peligroso y no solo vapor de agua”.

Frente a esta problemática, existen marcos normativos como la Ley Provincial Nº 10.945, que prohíbe el uso de cigarrillos en ambientes cerrados con acceso al público y lugares de trabajo. Asimismo, la venta, importación y publicidad de estos dispositivos electrónicos y sus accesorios está prohibida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y por el Ministerio de Salud de la Nación.

Sin embargo, desde la cartera sanitaria advierten que estas medidas no son suficientes si no van acompañadas de una fuerte política de concientización sostenida. “Estas estrategias no bastan sino que debemos concientizar en todo momento que el tabaquismo en todas sus formas es perjudicial para la persona, el entorno y el medioambiente”, concluyó Wolosko