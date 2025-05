Dictamen para tratar OSER: La senadora Nancy Miranda respondió a las acusaciones por abtenerse

Este jueves el Senado logró dictamen para que el proyecto que busca crear una nueva obra social sea tratado en el recinto. La aprobación del proyecto en Comisión fue con ayuda del Justicialismo, ya que Patricia Paz no asistió y Nancy Miranda se abstuvo.

Al respecto, Miranda utilizó su cuenta de Facebook para postear un comunicado respondiendo a publicaciones en la que “dudan de mi capacidad de discernimiento, y sobre todo de mi persona asegurando que a mi alguien puede bajo algún tipo de beneficio llegar a decirme que hacer o no”, indicó.

Además la senadora acompañó el texto con fotos del proyecto original y el proyecto que obtuvo el dictamen y escribió: “Les sugiero leer ambas y después me explican dónde dice que no es solidaria, dónde no está incluido el grupo familiar, dónde dejan afuera a los trabajadores”. Y agregó: “Acá lo que falta es conocimiento de ambas leyes”.

Cabe mencionar que el expresidente del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Silvio Alejandro Moreyra, señaló en una entrevista a ElEntreRíos que la abstención de Miranda “no fue casual” y además sostuvo que “nos falta respeto a todos los entrerrianos”. (APFDigital)