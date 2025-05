Publicaron el dictamen del proyecto con las modificaciones para la nueva obra social provincial

El gobierno consiguió el dictamen de las tres comisiones para discutir la disolución del Iosper en el recinto del Senado provincial la semana próxima. Así lo informaron desde el oficialismo durante la jornada de este miércoles y el contenido del mismo fue publicado este jueves en la web oficial del Senado.



En el dictamen se observan las modificaciones realizadas al proyecto original tras las distintas intervenciones de quienes pasaron por las reuniones de cada una de las comisiones que son las de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, y de Salud Pública y Drogadicción.



La información es que el oficialismo consiguió el dictamen con la mayoría de las firmas de cada uno de los integrantes de las respectivas comisiones. Sin embargo, fuentes legislativas aseguraron a este medio que el dictamen genera dudas ya que no cuenta con las firmas que acumulen la mayoría de cada una de las comisiones.



El artículo 70 del reglamento de la Cámara de Senadores de Entre Ríos dice: «Toda comisión, después de considerar un asunto y de convenir, al menos por mayoría, en los puntos de su dictamen o informe a la Cámara». Las dudas pasan por saber si la mayoría se cuenta de cada una de las comisiones intervinientes o se acumulan los senadores de las tres comisiones para sumar la mayoría.



Del análisis del dictamen del proyecto de creación de la OSER se desprende qué el oficialismo acumuló 8 de 16 firmas si el criterio es el de sumar las tres comisiones, empatando la cantidad de firmantes y no firmantes. Ahora bien, si la mayoría es comisión por comisión el gobierno tampoco reunió las firmas necesarias.



La discusión pasa por cómo se conforman las mayorías: si se basa en la totalidad de los integrantes de cada comisión o por la cantidad de senadores presentes en cada reunión. La única manera de que el gobierno muestre mayoría de firmas en el dictamen de este proyecto es que se hayan tenido en cuenta los senadores presentes y no los ausentes de cada comisión. De ser así, el procedimiento genera dudas y difiere del funcionamiento de otros ámbitos legislativos. Sería jugar al borde de lo reglamentario.



El gobierno introdujo modificaciones al proyecto original en base a los planteos realizados por los actores que han sido críticos de la decisión del gobernador, principalmente las planteadas por la Intersindical que encabezó el reclamo social contra la iniciativa.



En el primer artículo se introduce que la OSER tendría carácter solidario, algo que no estaba previsto en el proyecto original. Además, en el mismo artículo respondieron a otra de las demandas de los sindicatos que reclamaban que se especifique que las prestaciones alcanzarán al grupo familiar de cada afiliado, algo que tampoco estába del todo claro en el proyecto original.



También establece el proyecto que cualquier modificación que se pretenda hacer respecto al espíritu solidiario y sin fines de lucro deberá ser tratado en una nueva ley. Se busca aclarar las dudas respecto a la posible privatización denunciada por algunos sectores críticos.



El proyecto no introduce modificaciones respecto a cómo propone el gobierno que se conforme el directorio. Es la discusión central de la polémica: la actual conformación es de 7 directores, todos electos por los afiliados; mientras que el gobierno quiere que el Poder Ejecutivo maneje la obra social con dos directores puestos a dedo y dos designados por AGMER y UPCN.



En este punto, el gobierno mantiene la idea original, pretendiendo que la obra social pase de ser propiedad y dirección de los afiliados y pase a ser administrada por el gobierno de turno ya que además cuenta con la posibilidad del desempate ante una votación disputada.