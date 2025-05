Basta de violencia, basta de escraches

Ayer en Concordia, en una actividad en un espacio privado y sin ser invitados, irrumpió un grupo de provocadores de AGMER. Con una actitud patotera, se colaron, nos interrumpieron y nos gritaron durante el acto y mientras me entrevistaban.

Les digo provocadores porque eso es lo que son. Intentamos dialogar, pero no quisieron. Fue una puesta en escena, no quieren dialogar, no quieren razones ni argumentos. Sólo buscaron gritarnos, empujarnos y ponernos cámaras en la cara.

Entregamos luminarias, materiales y mano de obra en el Club la Bianca y otros dos clubes. Pero esto se vio empañado por estos agitadores. Una pena.

Durante años fueron partícipes y cómplices del vaciamiento y mal servicio de IOSPER, y NUNCA DIJERON NADA. Con el proyecto de OSER queremos cambiar eso, incluso respetando la representación sindical pero tampoco les interesa.

Agitan la falsa idea de que se privatiza, saben que es mentira. Les damos los motivos porque eso no es así, y no les importa. Solo les interesa su parte en el directorio y gritar más alto, como violentos e interesados que son.

Manuel Troncoso- Ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos