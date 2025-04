El Senado rindió homenaje al Papa Francisco

La Cámara de Senadores de Entre Ríos, en su cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Periodo Legislativo, rindió homenaje al Papa Francisco, quien falleció el lunes 21 de abril de 2025.

Monseñor Juan Alberto Puiggari estuvo presente en el recinto y compartió unas palabras sobre la figura del sumo pontífice.

Con la presencia de 16 legisladores y quorum reglamentario, la sesión comenzó pasadas las 19 horas de este martes y fue presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos).

Durante la sesión, el senador Rubén Dal Molin (Federación- Juntos por Entre Ríos), solicitó un cuarto intermedio para recibir en el recinto al arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari y rendir homenaje al Papa Francisco, quien falleció el lunes 21 de abril de 2025 a los 88 años. Los legisladores de ambos bloques destacaron la figura del sumo pontífice.

El senador por el departamento Federación pidió la palabra para compartir la homilía que realizó Roberto Percara, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Federación, el domingo de Pascua sobre la figura del sumo pontífice. “Hoy nos toca también decirle hasta luego, adiós, no volveremos a ver a quien por un periodo le tocó guiar al rebaño resucitado, siendo el mismo parte de ese rebaño. Papa Francisco, hermano, padre, entra a participar del gozo de tu señor”, leyó el legislador al iniciar su alocución.

En otro tramo, Dal Molin expresó: “Ojalá valoremos a este hombre de Dios y que esa valoración nos lleve a jugarnos un poco más por los valores del Evangelio que él vivió y predicó incansablemente, pero que no quede solo en la anécdota, en un emocionarnos, que aprendamos a jugarnos por Jesús. El Papa Francisco nos invitó a tocar la llaga de la humanidad, a no tenerle asco a tantas llagas que sangran y duelen, pero queremos tocarla. Y podemos caer de rodillas, dejarnos vencer la incredulidad y junto a Tomás, Papa Francisco y toda la Iglesia, digamos, Señor mío y Dios mío. Papa Francisco, reza por nosotros”, cerró.

En la misma línea, el senador Martin Olivia (Uruguay- Más para Entre Ríos) elogió “las ideas inspiradoras” del sumo pontífice dentro de la Iglesia y manifestó: “Jorge Mario Bergoglio. Un llamado a la acción. Por las víctimas de la guerra, la migración y los desastres naturales. El Papa de la Misericordia. Insistió, el sendero de la iglesia es que todos, todos, todos debemos estar dentro de la iglesia. Liderazgo transformador. Liderazgo de un llamado a la acción y no a la boca cerrada. El Papa Francisco supo acentuar el servicio a la causa de los pobres, de los descartados. El Papa austero, con gestos a cada paso, nos habló de cuidar la Casa Común, el clamor de la tierra y de los pobres. Ideas inspiradoras que no queremos olvidar. Otra enseñanza del Papa. Por su fortaleza y universalidad, fue su mensaje en la noche lluviosa de marzo del 2020, en plena pandemia. El Papa Francisco, solo, pero no en soledad, en una plaza de San Pedro vacía y en silencio, deja un mensaje de esperanza en un mundo agobiado, abrumado y angustiado. Aún se escucha en la mente y en nuestros corazones aquello de ‘nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca. Todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente”, expresó el senador tras valorar el legado del Papa Francisco sin dejar de mencionar dos de sus encíclicas: Laudato Si y Fratelli Tutti.

Por su parte, monseñor Juan Alberto Puiggari agradeció a los senadores y senadoras por el homenaje al Santo Padre. “El abuelo de Jorge Bergoglio, Pedro, nació en Paraná. Así que también tenía su pequeña raíz entrerriana”, resaltó el arzobispo al comenzar su discurso. “Cuando murió Francisco de alguna manera los católicos nos sentimos conmovidos porque para nosotros es el pastor que tiene la misión de suceder a Pedro en edificar la iglesia pero creo que todo el mundo se sintió conmovido por la pérdida de un líder espiritual y por eso creemos que en una cultura a veces aparentemente agnóstica donde lo religioso no importa, en el fondo los hombres de todas las religiones y de todas partes están necesitando alguien que les hable del espiritual y de lo moral por eso creo que fue maravilloso ver cómo el mundo se paró, Argentina se paró y cómo pudo encontrarse a líderes de todo el mundo con posiciones muy encontradas”, manifestó recordando la foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, al margen del funeral del Papa en la Basílica de San Pedro.

Durante el homenaje, el arzobispo de Paraná hizo una reseña histórica aportando datos biográficos del Papa Francisco. “Nació en Buenos Aires en la zona de Flores sus padres eran de origen italiano, piamonteses, como le decía su abuelo vivió acá en lo que llamamos el Palacio de Bergoglio, en la calle San Martín, que dicen que fue el primer lugar que tuvo ascensor en Paraná, eran constructores. Después de una de las crisis tan extrañas que hay en la Argentina hizo que tuvieran que irse. Él se diplomó como Técnico Químico pero después tuvo un enorme interés por la literatura él leyó mucho a Borges. Le gustaba Marechal, Unamuno, leía clásicos nuestros como el Martín Fierro”, contó Puiggari. Y continuó: “En el ‘69 recibe el orden sagrado como sacerdote jesuita en el ‘73 fue elegido superior de los jesuitas siendo muy joven y estamos hablando de una época muy difícil y controvertida. A él le tocó también intentar salvar a varios sacerdotes jesuitas. En el ‘98 Juan Pablo II lo nombra arzobispo y a los pocos años lo hace cardenal”, relató al tiempo que recordó aquel 13 de marzo de 2013, cuando apareció la fumata blanca y el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, fue nombrado Papa Francisco. “Un Papa que desconcertó del primer momento cuando se asomó al balcón”, subrayó Puiggari.

Tras hacer recorrido de la vida del sumo pontífice, recordando su legado y el compromiso con los más vulnerables, monseñor expresó finalmente: “Les pido al señor que los bendiga a todos y les agradezco enormemente este espacio que han dado para homenajear al Papa Francisco”.