Diputados analizaron las previsiones presupuestarias para el sistema de salud provincial

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, expuso las prioridades sanitarias para 2027 ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara Baja. El área contará con una asignación proyectada de 843.146 millones de pesos, con énfasis en la atención primaria, la salud mental, los medicamentos y la infraestructura sanitaria.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Bruno Sarubi, se reunió este jueves 29 para continuar el análisis del Expediente Nº29.775, correspondiente al proyecto de Presupuesto General de la Administración para el ejercicio 2027, remitido desde el Poder Ejecutivo. La reunión contó con la participación del ministro de Salud Daniel Blanzaco y su equipo, quienes expusieron con detalle los lineamientos sanitarios y las previsiones de recursos para el área.

Durante su exposición, Blanzaco sostuvo que el Presupuesto “no es solo una previsión de gastos, sino que expresa las prioridades sanitarias y define la capacidad de respuesta que puede sostener y desarrollar el sistema”. La red provincial sanitaria comprende 66 hospitales y 208 centros de salud en los 17 departamentos, además articula con 132 centros municipales. En ese marco, señaló que fortalecer la atención primaria constituye la principal prioridad para mejorar el acceso, reducir las brechas territoriales y coordinar los distintos niveles de atención.

El ministro señaló que el fortalecimiento del primer nivel de atención constituye la principal prioridad, por su función de cercanía y “puerta de entrada al sistema”. Bajo ese enfoque, el funcionario planteó la necesidad de adecuar los equipos y recursos a las particularidades de cada territorio, reducir las brechas de acceso, ampliar la capacidad de respuesta y articular los centros de salud con efectores de mayor complejidad.

La salud mental como prioridad

“Creemos que la salud es una sola”, afirmó el ministro, quien planteó que el bienestar físico, psíquico y social debe abordarse de manera integral. Explicó que la salud mental requiere equipos fortalecidos, trabajo territorial y articulación entre organismos estatales y organizaciones civiles. Entre las acciones destacadas, mencionó las estrategias de prevención del suicidio y el abordaje de los consumos problemáticos, además del fortalecimiento del servicio de urgencias en salud mental, que cuenta con atención durante las 24 horas y sumó 14 cargos profesionales de psicología.

El ministro también destacó la integración de la red sanitaria, el fortalecimiento de los traslados interhospitalarios y la transformación digital. En este eje, señaló los avances del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (SaDER), que incorpora historia clínica, receta electrónica y herramientas de gestión. Del mismo modo, informó sobre una prueba piloto de telesalud en tres hospitales y algunos centros de salud, destinada a ampliar el acceso y reducir traslados evitables. La gestión de recursos humanos y las políticas de primera infancia completan las prioridades expuestas.

Integración de la red y transformación digital

Entre otros ejes de trabajo, el ministro señaló la necesidad de integrar los distintos niveles de atención para garantizar la continuidad del cuidado. El objetivo es que los pacientes accedan a derivaciones oportunas y que la información clínica acompañe su recorrido por el sistema, favoreciendo su trazabilidad.

También destacó el fortalecimiento de la Red de Traslados y de la Dirección General de Emergencia Sanitaria, así como el impulso al SaDER. Explicó que esta herramienta ya está presente en la mayoría de los centros de salud y hospitales de baja complejidad, aunque uno de los principales desafíos consiste en “integrar sus datos con los sistemas propios de los hospitales de mayor complejidad”. La receta electrónica, la gestión de insumos y el registro de guardias forman parte de sus herramientas.

La gestión de los recursos humanos y las políticas destinadas a la primera infancia completan los ejes expuestos ante los legisladores.

Los recursos previstos para el sistema sanitario

El director general de Administración del Ministerio de Salud, Maximiliano Simiand, fue el encargado de presentar ante los diputados la composición del Presupuesto del área para 2027, que asciende a 843.146 millones de pesos. Según detalló, la inversión en personal concentra el 67,10 por ciento de los recursos, mientras que los bienes de consumo, que incluyen medicamentos, insumos quirúrgicos y materiales necesarios para las prestaciones, concentran el 16,86 por ciento.

En cuanto a los bienes de capital, detalló que se prevén 8.858 millones de pesos para 2027, un monto superior al contemplado para el ejercicio en curso. Dentro de esa partida se incluyen 4.000 millones de pesos destinados a obras menores y reparaciones en hospitales y centros de salud, con el objetivo de atender necesidades de mantenimiento, infraestructura y equipamiento.

Simiand señaló que el presupuesto del área contempla un incremento general del 26 por ciento, sin incluir los gastos de capital, y una variación del 29,5 por ciento en bienes de consumo, con refuerzos para medicamentos, insumos quirúrgicos y materiales sanitarios. En materia de capital, indicó que el aumento previsto ronda el 52 por ciento, con recursos destinados al equipamiento médico, la renovación tecnológica y las reparaciones edilicias.

Entre las previsiones específicas, destacó una inversión de 2.000 millones de pesos para el suministro de medicamentos e insumos médicos a los centros de atención primaria. También señaló que el presupuesto contempla un incremento de entre el 8 y el 10 por ciento para las acciones de salud mental, cuyos recursos se distribuyen entre los dispositivos específicos y el funcionamiento de hospitales y centros de salud.

El funcionario mencionó, además, la continuidad de programas sanitarios como Sumar Más, diabetes, inmunizaciones, salud sexual y reproductiva, maternidad e infancia y salud bucal. También hizo referencia a las prestaciones de alta complejidad, los tratamientos oncológicos, la diálisis y la cobertura de personas con discapacidad a través de Incluir Salud, cuyo sostenimiento requiere una participación significativa de los recursos provinciales. La compra centralizada de insumos y medicamentos, la sostenibilidad operativa de los efectores, el mantenimiento preventivo de equipos y la transformación digital forman parte de los lineamientos presupuestarios expuestos ante los legisladores.

La reunión fue transmitida en directo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Estuvieron presentes el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; la coordinadora general de Gestión Ministerial, Gabriela Diez; la directora general de Asuntos Jurídicos, Viviana Villa; el director general de Hospitales, Mauro González; el director general de Administración del Ministerio de Salud, Maximiliano Simiand; la directora general de Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Comunicación y Relaciones Institucionales, Manuela Calderón Bourband y la directora general Administrativa de Recursos Humanos, Beatriz Brandan. Asistió, además, el senador provincial y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Gustavo Vergara, y sus pares, Jaime Benedetti y Rafael Cavagna.