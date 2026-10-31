El gobierno provincial fortalece el acompañamiento a la comunidad deportiva con la renovación del convenio con Flecha Bus

Mediante la renovación de un acuerdo del gobierno provincial con la empresa de transporte interurbano Flecha Bus, deportistas y demás integrantes de la comunidad deportiva seguirán accediendo a un 30 por ciento de descuento en pasajes seleccionados. También se prevé incorporar nuevas rutas y regiones para facilitar los traslados.

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, continúa fortaleciendo el trabajo articulado con el sector privado para generar herramientas que acompañen el desarrollo deportivo en Entre Ríos. En ese marco, la renovación del convenio con las empresas Flecha Bus, Zenit y San José permitirá sostener el beneficio vigente y avanzar en su ampliación.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó la importancia de consolidar el vínculo con una empresa de trayectoria y presencia en la provincia. Asimismo, valoró la posibilidad de ampliar el alcance de una herramienta que contribuye a mejorar las condiciones de traslado de quienes desarrollan actividades deportivas.

Por su parte, el gerente general de Derudder Hermanos SRL, Gastón Borgobello, explicó que uno de los objetivos de esta nueva etapa es incorporar rutas y regiones que hasta el momento no estaban contempladas. También destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial para aliviar los costos y las dificultades logísticas que implican los viajes.

El convenio contempla un 30 por ciento de descuento en servicios seleccionados de corta y media distancia dentro de Entre Ríos y de larga distancia nacional. El beneficio alcanza a deportistas, dirigentes, directores técnicos, árbitros y preparadores físicos. Para acceder, las y los interesados deben estar incorporados al padrón informado por la Secretaría de Deportes y seleccionar la opción Comunidad Deportiva al realizar la compra por los canales habilitados de la empresa, tanto digitales como presenciales y telefónicos. El descuento no es acumulable con otras promociones y se aplica sobre los servicios seleccionados.

El gerente comercial, Lucas Roncato, explicó que la incorporación de beneficiarias y beneficiarios al sistema se realiza a partir de la nómina enviada por la Secretaría de Deportes, lo que permite habilitar el acceso de manera ágil. Además, destacó el diálogo entre ambas instituciones para identificar las necesidades del sector y ampliar el beneficio. Diego Pastre, agente de la Secretaría de Deportes, informó que durante el último año se registraron cerca de 500.000 personas en la comunidad y convocó a quienes todavía no se sumaron a gestionar su incorporación a través de sus federaciones. También aclaró que el descuento puede utilizarse tanto para viajes vinculados con la actividad deportiva como para traslados particulares.

Quienes deseen acceder al beneficio deben gestionar su incorporación a través de su institución deportiva o escribir a pasajes-secdeportes@entrerios.gov.ar para solicitar información y tramitar el alta correspondiente. Una vez incorporados al padrón de la Comunidad Deportiva, podrán acceder a los beneficios. La ampliación del convenio prevé sumar nuevas rutas y regiones para facilitar el acceso a más integrantes de la comunidad deportiva entrerriana.